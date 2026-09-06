Com mensagem emocionante: astro do Marrocos quebra o silêncio após a dolorosa tragédia

O marroquino Sofiane Rahimi, astro do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, quebrou o silêncio com uma mensagem emocionante e comovente, após a tragédia da morte de seu pai, na última quinta-feira.

Rahimi escreveu, por meio de sua conta no Instagram: "Escrevo estas palavras com lágrimas nos olhos, e ainda tento assimilar a notícia mais difícil que recebi em minha vida".

E prosseguiu: "Hoje me despeço do meu pai, a pessoa que foi a primeira a acreditar em mim, a primeira a me incentivar, o primeiro apoio e amparo na minha vida e na minha trajetória, dentro de campo e em tudo nesta vida".

E destacou: "Hoje você partiu, meu pai, e junto com você partiu uma grande parte de mim. Deixou no meu coração um vazio que nada pode preencher, e deixou para trás memórias que permanecerão comigo por toda a vida. Você partiu da minha vista, mas nunca partirá do meu coração".

Rahimi observou: "Ao ver esse grande cortejo que o acompanhou até o seu descanso final, percebi o quanto você era amado, e o quanto deixou marcas nos corações das pessoas. Seu funeral não foi apenas uma despedida, mas foi um testemunho do seu amor e da sua importância nos corações de todos que o conheceram. Que Deus tenha misericórdia de todos que o acompanharam, de todos que rezaram por você, e de todos que ficaram ao nosso lado neste dia difícil".

E acrescentou: "Que Deus tenha ampla misericórdia de você, meu pai, e o acolha em seu vasto paraíso, e faça de sua sepultura um jardim entre os jardins do paraíso, e ilumine sua sepultura, e alivie sua solidão, e perdoe seus pecados passados e futuros".

E concluiu: "Eu te amo, meu pai, e seu amor e sua memória permanecerão no meu coração até o último dia da minha vida. Não te esquecerei enquanto viver, e continuarei carregando sua mensagem e suas palavras comigo a cada passo, até que Deus nos reúna novamente".