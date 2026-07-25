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Com medo de repetir o cenário de Rodri, o Manchester City prossegue a revolução para blindar as suas estrelas

Rodri
A. Khusanov
Manchester City
Real Madrid
Espanha
Uzbequistão
England

O Al-Samawi ergue-se com medo da traição

A direção do Manchester City decidiu agir cedo para proteger o seu projeto desportivo, depois de se ver ameaçada pela perda de uma das suas maiores estrelas, dando início a uma ampla campanha para renovar os contratos dos seus principais jogadores, com receio de repetir o cenário imposto pelo espanhol Rodri nos últimos meses.

Rodri está à beira de se transferir para o Real Madrid, depois de ter aproveitado o facto de restar apenas uma temporada no seu contrato com o Manchester City e de ter recusado todas as tentativas de renovação, preferindo esperar para definir o seu futuro com o clube merengue, que já chegou a acordo com o jogador quanto às cláusulas do seu contrato, enquanto prosseguem as negociações com o City sobre o valor do negócio.

Ao que parece, este dossiê levou a direção do clube celeste a mudar a sua política, apressando-se a prolongar os contratos dos jogadores que representam o futuro da equipa, para evitar que entrem no último ano dos seus vínculos e deem aos clubes rivais a oportunidade de os pressionar.

Neste contexto, o Manchester City anunciou oficialmente a renovação do contrato do defesa usbeque Abdukodir Khusanov por mais duas temporadas, ficando ligado à equipa até ao verão de 2031, num passo que confirma o apego do clube a um dos seus mais destacados defesas jovens.

A renovação do contrato de Khusanov surgiu apenas alguns dias após o anúncio da renovação do contrato da estrela inglesa Phil Foden, considerado um dos pilares fundamentais do projeto do City nos próximos anos.

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Leia também: Fim da polémica: Rodri coloca um pé no Real Madrid

E a direção do clube não pretende ficar por aqui, já que os relatos indicam que trabalha atualmente para concluir as negociações de renovação dos contratos do belga Jérémy Doku e do croata Joško Gvardiol, no âmbito de um plano abrangente para assegurar o futuro dos principais nomes da equipa e fechar a porta a quaisquer tentativas externas de os atrair.

Estas movimentações confirmam que o Manchester City não quer viver uma nova crise semelhante ao caso Rodri, depois de perceber que adiar as negociações de renovação pode dar aos jogadores uma forte carta de pressão e colocar o clube numa posição negocial mais difícil frente aos grandes da Europa.

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