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Traduzido por

Com marca rara: Bayern revive lembranças do confronto com o Barcelona após 17 anos

Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

Ausência ofensiva no duelo entre Bayern e Atlético

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O confronto entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, registrou uma estatística rara, após o primeiro tempo terminar empatado sem gols e sem que nenhuma das equipes conseguisse acertar um único chute ao gol.

De acordo com a estatística do "Mister Chip", esta foi a primeira vez que o Bayern de Munique disputou uma partida em qualquer competição sem um chute ao gol de ambas as equipes durante o primeiro tempo, desde o confronto diante do Augsburg em 9 de abril de 2022, pelo Campeonato Alemão, que terminou com vitória do Bayern por 1 a 0.

Já no âmbito da Liga dos Campeões da Europa, a última vez que essa estatística apareceu em uma partida do Bayern remonta a 14 de abril de 2009, quando a equipe bávara empatou com o Barcelona por 1 a 1, na volta das quartas de final da competição.

Assim, o confronto entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique trouxe de volta à tona um número ausente das partidas da equipe alemã na Liga dos Campeões há mais de 17 anos.

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