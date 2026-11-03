O confronto entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, registrou uma estatística rara, após o primeiro tempo terminar empatado sem gols e sem que nenhuma das equipes conseguisse acertar um único chute ao gol.

De acordo com a estatística do "Mister Chip", esta foi a primeira vez que o Bayern de Munique disputou uma partida em qualquer competição sem um chute ao gol de ambas as equipes durante o primeiro tempo, desde o confronto diante do Augsburg em 9 de abril de 2022, pelo Campeonato Alemão, que terminou com vitória do Bayern por 1 a 0.

Já no âmbito da Liga dos Campeões da Europa, a última vez que essa estatística apareceu em uma partida do Bayern remonta a 14 de abril de 2009, quando a equipe bávara empatou com o Barcelona por 1 a 1, na volta das quartas de final da competição.

Assim, o confronto entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique trouxe de volta à tona um número ausente das partidas da equipe alemã na Liga dos Campeões há mais de 17 anos.