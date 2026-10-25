O Barcelona enviará uma grande delegação a Londres, nesta segunda-feira, para comparecer à septuagésima cerimônia de entrega da Bola de Ouro, chefiada pelo presidente do clube, Joan Laporta, acompanhado de todos os indicados do clube às diferentes premiações.

A lista de representantes do Barcelona na cerimônia inclui: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Joan García, Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky López, Clara Serrajordi e Bruna Vilamala.

Laporta será acompanhado, no plano institucional, pelos vice-presidentes Rafa Yuste e Elena Fort, pelos membros do conselho diretor Xavi Puig e Xavier Barniol, e pelos integrantes do departamento esportivo Deco, Bojan Krkić, Alejandro Echevarría, Enric Masip e Marc Vives, conforme noticiou o jornal "Mundo Deportivo".

A cerimônia deste ano será histórica, pois acontecerá em Londres pela primeira vez, no lugar de Paris. Os organizadores escolheram a capital britânica para homenagear Stanley Matthews, vencedor da primeira Bola de Ouro, em 1956.

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A cerimônia será apresentada por duas figuras conhecidas no mundo do futebol e da televisão: Thierry Henry, ex-jogador do Barcelona e do Arsenal, e a jornalista britânica Kate Scott, ambos atualmente responsáveis pela cobertura das partidas da Liga dos Campeões da Europa na rede americana "CBS". Os organizadores pretendem transformar a entrega de prêmios em um evento excepcional, repleto de surpresas e apresentações musicais.















