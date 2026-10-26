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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Com gol e assistência, Mika Godts vale ouro para o Paris Saint-Germain, novo líder

PSG x Lyon
PSG
Lyon
Campeonato Francês
M. Godts
R. Kluivert
S. Mayulu

O Paris Saint-Germain assumiu a liderança da Ligue 1 na noite de segunda-feira. Com um gol e uma assistência de Mika Godts, o time parisiense venceu o Olympique Lyon por 2-0.

Nos últimos anos, o PSG dominou amplamente o Campeonato Francês, mas nesta temporada tem encontrado mais dificuldades. Antes da partida, por exemplo, a equipe do técnico Luis Enrique ocupava apenas a quinta posição.

Godts começou no banco do PSG. No Lyon, que iniciou a partida em quarto lugar, outro velho conhecido da VriendenLoterij Eredivisie também ficou entre os reservas: Ruben Kluivert.

O time da casa foi melhor no primeiro tempo e criou várias chances de abrir o placar. Dominik Greif, goleiro do Lyon, porém, manteve sua equipe no jogo.

Godts entrou em campo pelo PSG aos 15 minutos do segundo tempo. As perspectivas de ganhar minutos em campo aumentaram para o belga depois que seu concorrente direto, Khvicha Kvaratskhelia, rompeu o ligamento cruzado na semana passada, contra o FC Barcelona, pela Liga dos Campeões.

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Pouco depois de entrar, Godts já foi decisivo para sua equipe. O belga de 21 anos recuou a bola para Senny Mayulu, que chutou no canto próximo e marcou: 1-0. Foi a segunda assistência de Godts pelo PSG.

Perto do fim, ele próprio marcou seu primeiro gol pelo PSG e fechou o placar em 2-0. Em um contra-ataque, Godts chutou da entrada da área, e a bola entrou após bater na parte interna da trave. Com a vitória, o PSG é o novo líder da Ligue 1. O Lyon cai para a quinta posição.

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