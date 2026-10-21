O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, deixou a torcida do clube intrigada com um gesto estranho, após a vitória sobre o Neom pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr venceu seu convidado Neom pelo placar de 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr publicou, em sua conta oficial na rede social "X", um vídeo de Cristiano Ronaldo, durante sua saída do campo após a partida, fazendo um gesto estranho.

O clube da capital comentou o gesto, dizendo: "Ronaldo pergunta a vocês: adivinhem, o que é isto?", levando a torcida do Al-Nassr a trocar palpites nos comentários, sem chegar a uma resposta definitiva.

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O astro português não apresentou seu melhor nível na partida contra o Neom, tendo desperdiçado um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, mas completou o jogo até o fim sem ser substituído.

O nome do astro português está ligado à aquisição de 20% das ações do Al-Nassr no próximo período, diante do desejo da empresa norte-americana "RedBird Capital", proprietária do Milan, de obter 70% das ações do clube.

Vale lembrar que Ronaldo disputou 10 partidas pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar apenas 5 gols, com uma média de um gol a cada duas partidas.