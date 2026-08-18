O português João Félix, astro do Al-Nassr, conquistou uma nova vitória fora de campo, sobre o ex-jogador do Al-Hilal, com a qual encerrou uma de suas noites mágicas no futebol saudita.
O Al-Nassr venceu o Al-Diriyah por 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, pelas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.
A partida contou com o brilho de João Félix, que marcou o segundo e o quarto gols, além de dar a assistência para o primeiro gol, anotado pelo zagueiro francês Mohamed Simakan.
No entanto, o astro português não venceu apenas dentro de campo, mas também em uma disputa que teve com Abdulelah Al-Malki, atual jogador do Al-Diriyah e ex-atleta do Al-Hilal, durante os lances da partida.
Enquanto o Al-Nassr vencia por 3 a 1, Abdulelah Al-Malki caiu ao gramado lesionado, e Félix foi até ele para pegar uma garrafa de água, com Al-Malki tentando impedi-lo, mas o astro português conseguiu ficar com ela.
Após marcar o quarto gol, João Félix passou propositalmente ao lado de Abdulelah Al-Malki enquanto retornava ao seu campo de defesa, e os dois trocaram algumas palavras.
Vale lembrar que o astro português chegou à sua quarta participação em gols na atual temporada, após apenas duas partidas, já que havia marcado um gol na vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, no último sábado, pela primeira rodada da Liga Roshn.