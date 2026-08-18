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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Com garrafa d'água: João Félix encerra noite mágica com derrota de ex-jogador do Al-Hilal

Al Diriyah x Al-Nassr
Al Diriyah
Al-Nassr
King Cup
J. Felix
A. Al Malki
Arábia Saudita
Portugal

O craque português seguiu brilhando pelo Al-Nassr

O português João Félix, astro do Al-Nassr, conquistou uma nova vitória fora de campo, sobre o ex-jogador do Al-Hilal, com a qual encerrou uma de suas noites mágicas no futebol saudita.

O Al-Nassr venceu o Al-Diriyah por 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, pelas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

A partida contou com o brilho de João Félix, que marcou o segundo e o quarto gols, além de dar a assistência para o primeiro gol, anotado pelo zagueiro francês Mohamed Simakan.

No entanto, o astro português não venceu apenas dentro de campo, mas também em uma disputa que teve com Abdulelah Al-Malki, atual jogador do Al-Diriyah e ex-atleta do Al-Hilal, durante os lances da partida.

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Enquanto o Al-Nassr vencia por 3 a 1, Abdulelah Al-Malki caiu ao gramado lesionado, e Félix foi até ele para pegar uma garrafa de água, com Al-Malki tentando impedi-lo, mas o astro português conseguiu ficar com ela.

Após marcar o quarto gol, João Félix passou propositalmente ao lado de Abdulelah Al-Malki enquanto retornava ao seu campo de defesa, e os dois trocaram algumas palavras.

Vale lembrar que o astro português chegou à sua quarta participação em gols na atual temporada, após apenas duas partidas, já que havia marcado um gol na vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, no último sábado, pela primeira rodada da Liga Roshn.

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