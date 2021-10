Com futuro de Aguirre incerto, Internacional pensa em Vojvoda para 2022

O desejo dos dirigentes do colorado, porém, é pela permanência de Aguirre, cumprindo o seu contrato até o final do próximo ano

A possibilidade de perder o técnico Diego Aguirre para a seleção do Uruguai está fazendo com que a direção do Internacional comece a analisar o mercado em busca de um treinador para a próxima temporada.

O desejo dos dirigentes do colorado, porém, é pela permanência de Aguirre, cumprindo o seu contrato até o final do próximo ano.

Em conversa com os dirigentes do Internacional, Diego Aguirre disse que em nenhum momento foi procurado oficialmente para treinar a seleção celeste, mas deu a entender que, caso ocorra o convite, a tendência é de que ele aceite o desafio.

Para evitar uma surpresa de última hora, a alta cúpula diretiva do Inter deverá se reunir nos próximos dias para analisar o quadro atual de treinadores, empregados e desempregados, que poderiam comandar o clube no ano que vem.

A reportagem da Goal conseguiu apurar que o nome do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, treinador que está fazendo um excelente trabalho com o Fortaleza, é um dos favoritos para, caso Diego Aguirre realmente deixe o Inter, ser convidado para trocar o calor do Nordeste brasileiro pelo frio do Rio Grande do Sul.

Sem a definição se Diego Aguirre irá ou não permanecer para 2022, a direção do Inter acaba também atrasando o planejamento para a formação do grupo para o ano que vem. Será o treinador quem vai indicar os novos reforços, dispensas e quem deve ou não renovar contrato.

Faltando 10 partidas para acabar o Campeonato Brasileiro, hoje o colorado ocupa a sexta colocação na tabela, com forte possibilidade de conquistar uma vaga para a próxima Libertadores da América.

A dúvida que a direção colorada pretende resolver nos próximos dias é se este grupo será montado por Diego Aguirre ou por um novo treinador.