O Al Ahly arrancou um empate emocionante com o El Qanah (3 a 3), na noite desta quarta-feira, no Estádio do Cairo, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Egípcio.

Com esse resultado, o gigante vermelho chegou aos 17 pontos, na segunda posição da tabela, a 4 pontos do líder Pyramids, que tem aproveitamento perfeito, enquanto o El Qanah subiu para 8 pontos, na 11ª colocação.

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Quem abriu o placar para o Al Ahly foi Omar Al Saï, aos 18 minutos, após um passe decisivo de Mohamed Hany, que o jovem jogador completou de primeira para as redes.

Mas o El Qanah empatou menos de um quarto de hora depois, quando Moudy Shalata marcou com um belo chute, que o goleiro Mostafa Shobeir apenas observou, aos 32 minutos.

O Al Ahly se recusou a ir para o intervalo empatado e a estrela marroquina Achraf Bencharki marcou o segundo gol de sua equipe aos 43 minutos.

A reação do El Qanah

O El Qanah pressionou com força no início do segundo tempo e conseguiu o empate novamente aos 54 minutos, com Hazem Abdel Settar aproveitando o rebote de um chute defendido por Shobeir.

Aos 80 minutos, Yassin Marei, zagueiro do Al Ahly, marcou o terceiro gol do El Qanah contra o próprio patrimônio, ao tentar afastar a bola diante de Mohamed Hamdy Zaki.

Mas o zagueiro marroquino Achraf Dari conseguiu dar o empate (3 a 3) ao gigante vermelho aos 90+3 minutos, quando cabeceou e a defesa do El Qanah não conseguiu afastar a bola antes que ela ultrapassasse a linha do gol, fazendo com que o Al Ahly saísse da partida com o mal menor.



