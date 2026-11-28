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O técnico Vincent Kompany reagiu às baixas no elenco do Bayern de Munique com várias surpresas. Contra o Hamburgo, Sacha Boey, Bara Ndiaye e Noah Codjo-Evora são titulares pela primeira vez nesta temporada.

O time de Munique está atualmente sem vários jogadores importantes. O capitão Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibrai, Jamal Musiala e Harry Kane estão fora por lesão. Musiala havia acabado de voltar a jogar, em meio a muitos debates, mas agora desfalca o time novamente por causa de uma lesão nas fibras musculares .

Como esperado, Jonas Urbig volta a substituir Neuer no gol contra o Hamburgo. Sacha Boey começa na lateral direita. Após cinco participações breves, o jogador cotado para ser vendido aparece pela primeira vez entre os titulares nesta temporada. Jonathan Tah, Min-Jae Kim e Josip Stanisic completam a linha de quatro. Dayot Upamecano fica apenas no banco em relação à derrota por 2 a 1 para o Lille na terça-feira, em uma das quatro mudanças.

Kompany escala quatro meio-campistas centrais: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof e Bara Ndiaje. Um deles atuará pela esquerda, provavelmente o senegalês de 18 anos. Ndiaje havia participado de apenas três jogos nesta temporada, somando quatro minutos em campo. Pela ponta direita, depois de duas atuações muito ruins contra o Colônia (1 a 1) e o Lille , Lennart Karl volta a jogar.

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No ataque, sem Kane e seus possíveis substitutos, Saibari e Gnabry, Kompany escala Noah Codjo-Evora como titular pela primeira vez. O francês de 19 anos entrou nos dois jogos anteriores, mas teve atuações discretas. Na Regionalliga Bayern, Codjo-Evora marcou quatro gols e deu uma assistência em 14 partidas até agora nesta temporada. Konrad Laimer decepcionou como centroavante contra o Lille e, assim como Nathaniel Brown e Hiroki Ito, começa no banco contra o Hamburgo, ao lado de Upamecano.

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O jovem atacante Bastian Assomo, de 16 anos, também fica no banco, assim como o meio-campista brasileiro Maycon Cardozo, de 18 anos.

Bayern de Munique: escalação contra o Hamburgo

Urbig; Boey, Tah, Kim e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Karl, Bischof e Ndiaye; Codjo-Evora. Queremos que o garoto tenha seu espaço