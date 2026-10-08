O Al-Nassr recuperou a maioria de suas estrelas antes de disputar o dérbi de Riade contra seu vizinho Al-Diriyah, pela Saudi Pro League.
O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah amanhã, sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Saudi Pro League.
O jornalista saudita Abdulaziz Al-Usaimi afirmou que o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, colocou os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix e o francês Kingsley Coman no topo da lista de relacionados para a partida.
Al-Usaimi também revelou, por meio de sua conta pessoal na rede social X, que o zagueiro francês Mohamed Simakan está pronto para participar da partida, após se recuperar da lesão muscular que sofreu durante esta semana.
Simakan não foi o único retorno, já que ele foi acompanhado por Ayman Yahya, que também se recuperou da lesão sofrida no período anterior.
Por outro lado, o zagueiro Abdulelah Al-Amri será desfalque no Al-Nassr, em meio ao desgaste que vem sofrendo por conta da participação com a seleção saudita na Copa do Golfo Arábico em sua 27ª edição, a "Gulf 27", conquistada pela Arábia Saudita.
Além de Al-Amri, o treinador australiano não poderá contar com seu outro jogador saudita, o ponta Abdulrahman Ghareeb.
Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 16 pontos, conquistados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, a dois pontos do líder Al-Hilal e a um ponto do vice-líder Al-Ittihad.