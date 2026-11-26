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O marroquino Achraf Hakimi, capitão do Paris Saint-Germain, fez uma atuação excepcional no empate por 2 a 2 com a Roma, no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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Segundo o portal "Foot Mercato", Hakimi teve papel de destaque no desempenho do time francês e confirmou sua capacidade de assumir responsabilidades em momentos difíceis, apesar da pressão que o cerca após a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025, que tirou o título do Marrocos e o devolveu ao Senegal.

O Paris Saint-Germain perdeu seus primeiros dois pontos na Champions League nesta temporada ao não conseguir segurar a vantagem diante da Roma, em uma partida cheia de reviravoltas. Ilya Zabarnyi e Ousmane Dembélé marcaram os gols do time francês, enquanto Mario Hermoso e Donyell Malen balançaram as redes para os visitantes.

O jogo começou de forma complicada para os donos da casa, com a Roma abrindo o placar logo cedo, com Hermoso, aos cinco minutos. O PSG conseguiu reagir e chegou a virar no segundo tempo, mas um pênalti convertido por Malen aos 78 minutos, após toque de mão de Vitinha, tirou a vitória do time francês.

Apesar do resultado frustrante para o Paris Saint-Germain, Hakimi foi um dos grandes nomes da partida. Com a braçadeira de capitão na ausência do brasileiro Marquinhos, fez um jogo forte tanto na defesa quanto no ataque, reforçando seu peso no vestiário e sua capacidade de liderar os companheiros em situações complicadas.

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O brilho do lateral marroquino veio em um momento extremamente delicado, já que as repercussões da decisão da Corte Arbitral do Esporte sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 dominaram o noticiário nos últimos dias. A decisão confirmou a vitória do Senegal sobre o Marrocos, o que colocou Hakimi no centro das atenções, principalmente depois de ele ter falado sobre o caso na entrevista coletiva de terça-feira.

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O capitão da seleção marroquina, porém, não deixou que a polêmica em torno do caso afetasse sua concentração em campo. Mostrou-se completamente diferente do que previam aqueles que esperavam um abalo psicológico pelos acontecimentos recentes e encarou a partida como uma oportunidade de dar uma resposta prática, longe das declarações e da discussão travada fora das quatro linhas.

Desde os primeiros minutos, Hakimi se mostrou muito ativo pelo lado direito. Ameaçou o gol da Roma com uma movimentação perigosa dentro da área aos 13 minutos e, dois minutos depois, fez um desarme decisivo para parar Santiago Castro, um exemplo do jogador que alia as funções ofensivas à disciplina defensiva.

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Com o passar do tempo, o marroquino conseguiu encontrar os espaços certos para se movimentar, apesar da organização defensiva imposta pelo time do técnico Gian Piero Gasperini, que causou grandes dificuldades ao Paris Saint-Germain durante longos períodos da partida. Ainda assim, Hakimi insistiu sem recuar, aproveitando sua velocidade e sua capacidade de avançar ao campo de ataque.

No segundo tempo, Hakimi manteve sua superioridade física, com arrancadas constantes, desarmes e apoio aos companheiros na construção das jogadas, até sofrer um pênalti a favor do Paris Saint-Germain aos 60 minutos, depois de levar a melhor sobre Wesley dentro da área, em um lance que se tornou um importante ponto de virada no confronto.

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Ousmane Dembélé converteu a cobrança e colocou o time francês em vantagem apenas dois minutos depois, aproveitando o esforço de Hakimi na criação da chance. Isso, no entanto, não bastou para decidir o jogo, já que a Roma reagiu no placar nos minutos finais e as duas equipes saíram com um ponto cada.

A atuação do capitão do PSG não parou por aí. Ele seguiu se movimentando no ataque até os instantes finais, deu um passe de calcanhar para João Neves aos 72 minutos e ainda teve outra chance de marcar aos 91, mas não conseguiu direcionar a bola ao gol como deveria.

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Embora o resultado final não tenha feito justiça ao seu esforço, Hakimi saiu com ganhos individuais importantes, ao provar que consegue manter um nível constante mesmo quando o time enfrenta dificuldades coletivas. Também demonstrou grande comprometimento com as orientações de Luis Enrique, que confia em seus jogadores mais experientes para fazer a diferença e assumir a responsabilidade nos momentos decisivos.

O aspecto físico foi um dos principais pontos fortes da atuação do marroquino. Ele se movimentou o tempo todo entre as duas áreas e continuou correndo e pressionando até os minutos finais, sem mostrar sinais claros de cansaço, confirmando sua capacidade de conciliar as funções defensivas e ofensivas ao longo de toda a partida.

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Apesar de estar fora de sua posição habitual no lance do primeiro gol da Roma, isso não afetou o restante de sua atuação nem o impediu de continuar contribuindo com o time, enquanto vários titulares do Paris Saint-Germain tiveram dificuldade para encontrar seu ritmo habitual diante da organização defensiva da equipe italiana.