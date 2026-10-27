O grupo China Media, empresa-mãe do canal chinês CCTV, respondeu por meio de um porta-voz oficial após o pedido público de desculpas de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, por suas declarações a respeito do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

A rede de televisão estatal chinesa "CCTV" havia suspendido a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol de futebol, além de qualquer jogo em que Mbappé participe, por causa de suas recentes declarações.

O porta-voz esclareceu que eles tomaram conhecimento das informações relacionadas às declarações do jogador do Real Madrid, sendo que essa questão ainda provoca fortes reações na China, segundo o que informou a rede "Foot Mercato".

Mbappé havia divulgado nesta data um comunicado de desculpas no qual disse: "Durante uma entrevista realizada comigo recentemente, comentei sobre uma imagem minha, mas meu comentário não foi feliz, e agora percebo que ele feriu os sentimentos de muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas ao redor do mundo".

E acrescentou: "Peço desculpas a todos que foram incomodados por minhas palavras, pois essa nunca foi, de forma alguma, a minha intenção. Nutro um profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e expresso o meu sincero pesar".

Por sua vez, um representante do grupo de mídia chinês declarou que eles tomaram conhecimento das informações pertinentes e ressaltaram a importância das palavras, mas que as ações não são menos importantes, manifestando a esperança de que a liga do Campeonato Espanhol, o Real Madrid e o próprio Mbappé tirem proveito dessa experiência, apresentem desculpas sinceras e corrijam seus erros anteriores, de acordo com o comunicado oficial divulgado pela agência de notícias chinesa Dongqiudi.











