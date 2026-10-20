Depois de 4 anos de silêncio, o Real Madrid decidiu abrir os arquivos antigos e acertar as contas. O clube merengue, que ficou sozinho na defesa do sonho da Superliga Europeia, cobra agora de 6 clubes do Campeonato Inglês que fugiram do projeto nos seus primeiros dias o pagamento de suas respectivas parcelas da fatura do fracasso, estimada em 80 milhões de euros.

A fatura da grande fuga

O jornal britânico "The Athletic" revelou que o Real Madrid acredita que os clubes Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur continuam legalmente responsáveis pelos custos iniciais de fundação da Superliga Europeia, apesar de sua rápida saída em abril de 2021.

Segundo o jornal, esses custos podem chegar a um total de 80 milhões de euros, referentes à promoção e à preparação jurídica do projeto, que até agora foram divididos apenas entre Real Madrid, Barcelona e Juventus.

Vocês podem fazer o check-out, mas não vão partir

Entre os 12 clubes fundadores da Superliga, 9 clubes se retiraram apenas alguns dias após o anúncio: os seis clubes ingleses, além de Atlético de Madrid, Milan e Inter de Milão. Em 2023 a Juventus se retirou, e em fevereiro passado o Barcelona a seguiu oficialmente, deixando o Real Madrid sozinho.

Mas o Madrid se apoia em um ponto jurídico decisivo: todos os clubes assinaram um acordo de acionistas da empresa "Superliga Europeia", uma holding com sede na Espanha, que incluía o compromisso de "possuir e administrar" o projeto de forma conjunta.

Florentino Pérez já havia alertado desde o primeiro dia da retirada coletiva em abril de 2021, dizendo sua famosa frase: "Não vou perder meu tempo explicando o que é um contrato vinculante aqui, mas a verdade é que os clubes não podem se retirar".

Os advogados do Madrid consideram que a expressão "possuir e administrar" inclui implicitamente um compromisso financeiro de arcar com os custos, enquanto os clubes ingleses entendem que seu compromisso se encerrou com o pedido público de desculpas e com a ausência de qualquer menção explícita a dinheiro nos contratos vazados.

Por que o Real Madrid se mexeu agora?

O pedido do Real Madrid vem em um momento extremamente curioso, já que o clube se prepara para nomear Bernd Reichart, ex-CEO da empresa A22 promotora da Superliga, como novo chefe das operações comerciais do clube, assim que encerrar seus trabalhos na empresa.

Vem também depois de o Real Madrid ter finalmente declarado uma trégua com a União das Associações Europeias de Futebol, a "Uefa", e de os planos da Superliga e seu novo projeto "Unify League", que reunia 96 clubes em 4 divisões, terem sido congelados.

Segundo a análise do jornal "The Athletic", a situação jurídica da Superliga foi teórica ao longo de 5 anos, mas agora existe uma fatura real a ser liquidada, e o Real Madrid entende que ela deve ser dividida igualmente entre os 12 clubes.

E se o Real Madrid insistir em suas reivindicações, o único caminho é recorrer à Justiça, o que significaria uma longa batalha judicial entre os maiores clubes da Europa, cujo único beneficiário seriam os advogados do esporte.



