As atenções se voltam para um grupo de jovens talentos com o início da sétima rodada da Liga Joy de Elite Sub-21, à medida que a competição segue revelando nomes promissores que buscam provar sua capacidade e chamar a atenção das comissões técnicas dos times principais.

Entre um atacante com faro de gol, um meio-campista habilidoso na criação de oportunidades e jogadores que se destacam pela velocidade e pela habilidade individual, cinco nomes se sobressaem e merecem acompanhamento durante a nova rodada.

Louay Al-Obaidi: o talento do Al-Hilal sob os holofotes

Louay Al-Obaidi, atacante do Al-Hilal, aparece à frente dos nomes mais aguardados, depois de ter apresentado atuações marcantes com a camisa do time na Liga Joy de Elite, graças a suas movimentações inteligentes nas costas dos zagueiros e à sua capacidade de aproveitar os espaços e chegar ao gol.

O jogador chamou a atenção ao marcar quatro gols nos confrontos contra Neom e Al-Jabalain, além de ter reforçado sua presença ao se juntar à seleção saudita Sub-20 e marcar durante o período de treinos no Uzbequistão, diante das seleções de Rússia e Uzbequistão.

Relatos da imprensa apontam que seu talento desperta o interesse de clubes europeus, entre eles o Borussia Dortmund, o que acrescenta ainda mais holofotes às suas próximas participações.

Abdullah Al-Dossari: a pequena joia do Al-Ahli

Abdullah Al-Dossari, jogador do Al-Ahli nascido em 2009, destaca-se como um dos nomes que merecem acompanhamento, depois de ter feito uma atuação marcante diante do Al-Wehda, aproveitando sua velocidade para se movimentar entre as linhas e sua capacidade de penetrar na defesa, seja pelo meio, seja pelos lados.

Al-Dossari conseguiu contribuir de forma efetiva nos dois gols de seu time durante o confronto, após ter dado início à jogada que resultou no primeiro gol e armado o segundo, além de ter ficado perto de marcar em uma oportunidade cara a cara com o goleiro. A diversidade de suas funções ofensivas dá ao Al-Ahli uma opção promissora para desenvolver na próxima etapa.

Suhaib Al-Hosawi: a arma multifuncional do Al-Ittihad

Já Suhaib Al-Hosawi, jogador do Al-Ittihad, possui um conjunto de características que o tornam um elemento importante no sistema ofensivo do time, pois consegue se movimentar no meio-campo pelo lado direito, desempenhando funções de ponta e de armador.

O jogador deu uma amostra técnica de destaque durante o confronto contra o Al-Khulood, ao fazer um passe em profundidade preciso que contribuiu para que Ammar Al-Ghamdi chegasse ao gol e marcasse. Além de sua boa visão de jogo, Al-Hosawi se destaca pela capacidade de infiltrar-se nos espaços, driblar e finalizar, elementos que podem ajudar o Al-Ittihad a seguir na disputa durante a sétima rodada.

Hassan Idris: a esperança do Al-Hazem de recuperar o brilho

O Al-Hazem espera que Hassan Idris continue dando contribuição ofensiva, depois de ter voltado a marcar na sexta rodada, apesar da derrota de seu time diante do Damac.

O jogador tem uma experiência marcante na edição passada do torneio, pois foi um dos principais destaques do Al-Hazem durante a final contra o Al-Fateh, que terminou com a vitória de seu time e a conquista do título.

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Seus principais pontos fortes residem nos confrontos individuais e na rapidez para tomar decisões dentro da área, além de possuir finalizações potentes e capacidade de aproveitar os erros dos zagueiros. E com o atual campeão precisando melhorar seus resultados, cresce a importância do papel esperado de Idris nas próximas rodadas.

Hamza Salem: o atacante do Al-Wehda em busca de definir as partidas

No Al-Wehda, as atenções se voltam para o atacante Hamza Salem, que apresentou indicadores positivos no confronto contra o Al-Ahli, após marcar um gol que devolveu seu time ao clima da partida, aproveitando a rapidez em acompanhar a sobra da bola que voltou da trave.

Seu impacto não se limitou ao gol, pois ele criou uma oportunidade perigosa nos acréscimos, com uma forte finalização de voleio que acertou o travessão após a intervenção do goleiro do Al-Ahli.

Salem se destaca pelo bom posicionamento dentro da área e pela capacidade de reagir rapidamente às sobras de bola, o que o torna um dos elementos capazes de fazer a diferença caso encontre os espaços e as oportunidades adequadas na sétima rodada.



