Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Moussa DiabyGetty Images

Traduzido por

Com a saída de Diaby cada vez mais próxima, o Al-Ittihad mira contratação de argelino

Mercado da bola
M. Amoura
Wolfsburg
M. Diaby
Al-Ittihad
Argélia
França

Negócio árabe na mesa do Al-Ahly

Um movimento novo e surpreendente nos bastidores do clube saudita Al-Ittihad. Enquanto o Decano comemora a liderança da Roshn League, a diretoria começou a traçar os contornos de um plano alternativo que pode mudar completamente a cara do ataque da equipe. Com o aumento dos rumores sobre a saída do astro francês Moussa Diaby, surgiu um nome argelino de destaque na mesa de negociações como principal candidato a sucedê-lo.

Relatos da imprensa saudita revelaram, nesta terça-feira, um forte desejo por parte do Al-Ittihad de iniciar negociações oficiais com o ponta internacional argelino Mohamed Amine Amoura, jogador do Wolfsburg da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão. 

Segundo o jornal saudita "Okaz", a consideração de Amoura nos bastidores do Decano surgiu como uma opção direta para preencher o vazio potencial deixado pela saída de Diaby.

O ponta francês Moussa Diaby tornou-se um forte candidato a deixar Jidá, diante das tentativas sérias do Bayer Leverkusen da Alemanha e da Inter de Milão da Itália de contratá-lo neste verão, o que levou a diretoria do Al-Ittihad a buscar antecipadamente um substituto com as mesmas características ofensivas.

2. Bundesliga
Karlsruher crest
Karlsruher
KSC
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Campeonato Saudita
Al Fateh crest
Al Fateh
ALF
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

Ingressos para os jogos da Roshn Saudi LeagueCompre seu ingresso agora!

Amoura, de 26 anos, vem apresentando um nível de destaque desde que se juntou ao Wolfsburg em 2025, onde está ligado a um contrato longo que se estende até o verão de 2029, e seu valor de mercado é estimado em 20 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".

O astro argelino disputou 67 partidas com a camisa da equipe alemã, nas quais marcou 18 gols e deu 16 assistências, além de ter um forte histórico internacional com a Argélia, com 47 partidas nas quais marcou 19 gols.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Esse movimento surge depois de o nome do Al-Ittihad ter sido ligado, nos últimos dias, a uma tentativa de contratar o egípcio Imam Ashour, do Al-Ahly, mas as negociações não chegaram ao caráter oficial entre os dois clubes, segundo relatos locais.

O Al-Ittihad vive um excelente momento de moral após a difícil vitória na noite de ontem, segunda-feira, sobre o Al-Hazem pelo placar de 3 a 2, na terceira rodada da Roshn League, assumindo provisoriamente a liderança da tabela com 7 pontos, resultado de duas vitórias sobre o Al-Qadsiah e o Al-Hazem e um empate com o Al-Khaleej.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google