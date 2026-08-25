Um movimento novo e surpreendente nos bastidores do clube saudita Al-Ittihad. Enquanto o Decano comemora a liderança da Roshn League, a diretoria começou a traçar os contornos de um plano alternativo que pode mudar completamente a cara do ataque da equipe. Com o aumento dos rumores sobre a saída do astro francês Moussa Diaby, surgiu um nome argelino de destaque na mesa de negociações como principal candidato a sucedê-lo.

Relatos da imprensa saudita revelaram, nesta terça-feira, um forte desejo por parte do Al-Ittihad de iniciar negociações oficiais com o ponta internacional argelino Mohamed Amine Amoura, jogador do Wolfsburg da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal saudita "Okaz", a consideração de Amoura nos bastidores do Decano surgiu como uma opção direta para preencher o vazio potencial deixado pela saída de Diaby.

O ponta francês Moussa Diaby tornou-se um forte candidato a deixar Jidá, diante das tentativas sérias do Bayer Leverkusen da Alemanha e da Inter de Milão da Itália de contratá-lo neste verão, o que levou a diretoria do Al-Ittihad a buscar antecipadamente um substituto com as mesmas características ofensivas.

Amoura, de 26 anos, vem apresentando um nível de destaque desde que se juntou ao Wolfsburg em 2025, onde está ligado a um contrato longo que se estende até o verão de 2029, e seu valor de mercado é estimado em 20 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".

O astro argelino disputou 67 partidas com a camisa da equipe alemã, nas quais marcou 18 gols e deu 16 assistências, além de ter um forte histórico internacional com a Argélia, com 47 partidas nas quais marcou 19 gols.

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Esse movimento surge depois de o nome do Al-Ittihad ter sido ligado, nos últimos dias, a uma tentativa de contratar o egípcio Imam Ashour, do Al-Ahly, mas as negociações não chegaram ao caráter oficial entre os dois clubes, segundo relatos locais.

O Al-Ittihad vive um excelente momento de moral após a difícil vitória na noite de ontem, segunda-feira, sobre o Al-Hazem pelo placar de 3 a 2, na terceira rodada da Roshn League, assumindo provisoriamente a liderança da tabela com 7 pontos, resultado de duas vitórias sobre o Al-Qadsiah e o Al-Hazem e um empate com o Al-Khaleej.