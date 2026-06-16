Com a presença do Egito e da Arábia Saudita... O quinto dia da Copa do Mundo de 2026 entra para a história

O quinto dia da Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México neste momento, entrou para a história do torneio com grande destaque.

A Copa do Mundo de 2026 teve início na última quinta-feira, com a partida entre as seleções do México e da África do Sul, contando com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história.

O quinto dia da Copa do Mundo contou com quatro partidas, que terminaram em empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, 1 a 1 entre Egito e Bélgica, 1 a 1 entre Arábia Saudita e Uruguai, e 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia.

De acordo com a rede “Stats Foot”, este foi o dia com mais empates na história da Copa do Mundo, sem nenhuma vitória.

Vale lembrar que todas as seleções árabes que disputaram suas partidas até agora terminaram seus confrontos com empate em 1 a 1. Além do Egito e da Arábia Saudita, o Catar empatou com a Suíça e o Marrocos com o Brasil, com exceção da Tunísia, que perdeu para a Suécia por 1 a 5.