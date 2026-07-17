Com a presença de uma dupla árabe... O árbitro do caso Camavinga vai apitar a final da Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a nomeação do árbitro esloveno Slavko Vinčić para apitar a final da Copa do Mundo de 2026, que oporá as seleções da Espanha e da Argentina no próximo domingo, no estádio “MetLife”, na cidade de Nova Jersey.

Vintčić contará com a assistência da dupla Tomas Klancnik e Andraz Kovačić.

Além disso, há uma dupla árabe na equipe de arbitragem da final: o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh atuará como quarto árbitro, enquanto seu compatriota Mohammed Al-Klaf será o árbitro assistente reserva.

Vincič se tornará o primeiro árbitro esloveno da história a apitar uma final da Copa do Mundo e o 23º árbitro a comandar a final na história do torneio.

Vincic, nascido em 25 de novembro de 1979, é considerado um dos árbitros europeus mais destacados e mais respeitados dentro da União Europeia de Futebol (UEFA).

Esta será a quarta partida que ele apitará na atual edição da Copa do Mundo, depois de ter apitado os confrontos entre Brasil e Marrocos, Argélia e Jordânia, e México e Equador.

O caso da expulsão de Camavinga

O árbitro esloveno foi protagonista de um episódio polêmico na temporada passada, ao mostrar o cartão vermelho ao francês Édouard Camavinga, jogador do Real Madrid, durante a partida contra o Bayern de Munique na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, em abril passado.

Vincic mostrou um segundo cartão amarelo a Camavinga por atrasar o jogo, o que muitos consideraram uma decisão severa em um momento delicado, já que a situação se inverteu para o Real Madrid após essa decisão, levando o time a ser eliminado da competição.

Álvaro Arbeloa, então técnico do Real Madrid, criticou o árbitro esloveno, considerando que a decisão “estragou a partida”.