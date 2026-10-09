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Ahmed Mansy
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Com a presença de Cristiano Ronaldo: campeões da Copa do Golfo 27 lideram o Al-Nassr no dérbi de Diriyah

Al-Nassr x Al Diriyah
Al-Nassr
Al Diriyah
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Arábia Saudita
Portugal
Austrália

O "Mundial" vai vencer?

O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, decidiu apostar nos campeões da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27" na partida do dérbi de Riade contra o Al-Diriyah, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Liga Roshn.

A escalação titular do Al-Nassr contou com a presença do craque português Cristiano Ronaldo, depois que ele ficou apto a participar normalmente, após sua recente crise na seleção de seu país.

Ronaldo comanda o ataque, ao lado de seu compatriota João Félix, além do francês Kingsley Coman e do senegalês Sadio Mané pelos lados direito e esquerdo.

A escalação também contou com a presença do lateral Nawaf Boushal e do meio-campista Abdullah Al-Khaibari, apenas 3 dias depois de serem campeões com a seleção saudita no título da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

Por outro lado, o goleiro Nawaf Al-Aqidi foi desfalque por causa da lesão que sofreu no torneio do Golfo, e o zagueiro Abdulelah Al-Amri por causa do cansaço, enquanto o atacante Abdullah Al-Hamdan está no banco de reservas.

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a quarta posição na tabela de classificação da liga saudita, com 16 pontos, conquistados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, a 3 pontos do Al-Qadisiyah, que disputou uma partida a mais.

A escalação do Al-Nassr foi a seguinte:

Goleiro: Bento

Defesa: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Íñigo Martínez - Awad Aman

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari - Sámu Costa - João Félix

Ataque: Sadio Mané - Cristiano Ronaldo - Kingsley Coman

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