O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, decidiu apostar nos campeões da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27" na partida do dérbi de Riade contra o Al-Diriyah, pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Nassr enfrenta o Al-Diriyah nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Liga Roshn.
A escalação titular do Al-Nassr contou com a presença do craque português Cristiano Ronaldo, depois que ele ficou apto a participar normalmente, após sua recente crise na seleção de seu país.
Ronaldo comanda o ataque, ao lado de seu compatriota João Félix, além do francês Kingsley Coman e do senegalês Sadio Mané pelos lados direito e esquerdo.
A escalação também contou com a presença do lateral Nawaf Boushal e do meio-campista Abdullah Al-Khaibari, apenas 3 dias depois de serem campeões com a seleção saudita no título da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".
Por outro lado, o goleiro Nawaf Al-Aqidi foi desfalque por causa da lesão que sofreu no torneio do Golfo, e o zagueiro Abdulelah Al-Amri por causa do cansaço, enquanto o atacante Abdullah Al-Hamdan está no banco de reservas.
Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa a quarta posição na tabela de classificação da liga saudita, com 16 pontos, conquistados em 5 vitórias, um empate e uma derrota, a 3 pontos do Al-Qadisiyah, que disputou uma partida a mais.
A escalação do Al-Nassr foi a seguinte:
Goleiro: Bento
Defesa: Nawaf Boushal - Mohamed Simakan - Íñigo Martínez - Awad Aman
Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari - Sámu Costa - João Félix
Ataque: Sadio Mané - Cristiano Ronaldo - Kingsley Coman