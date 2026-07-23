Arranca na cidade italiana de Milão, no período de 26 de julho a 1 de agosto, a Copa do Mundo da Kings League, com a participação das 16 melhores equipas de várias partes do mundo, numa edição que reúne a elite dos campeões das ligas mundiais e conta também com a participação de equipas lideradas por alguns dos mais destacados craques do futebol mundial, entre eles o campeão do mundo com a Espanha, Lamine Yamal, e o astro brasileiro Neymar.

Representam a região do Médio Oriente e do Norte de África na competição as equipas de Darbaha, campeã da Kings League na região, e Fawaz, que entram nas disputas com a ambição de proporcionar uma presença árabe de destaque na maior competição do sistema da Kings League.

A competição conta ainda com a participação do criador de conteúdo saudita Musaed Al-Fawzan no cargo de copresidente da equipa Fawaz, num passo que reflete a presença crescente dos criadores de conteúdo árabes na competição mundial.

A equipa Darbaha inicia o seu percurso a 26 de julho, com um forte confronto diante da equipa espanhola Los Troncos, detentora do título da Copa do Mundo na temporada passada, num dos jogos de maior destaque da ronda inaugural, enquanto a equipa Fawaz começa a sua participação a 27 de julho frente ao Atlético Parceros, equipa liderada pelo astro colombiano James Rodríguez.

Darbaha afirmou que o regresso ao ambiente da Kings League através da participação na Copa do Mundo representa um grande estímulo para a equipa, sublinhando que o objetivo vai além da simples participação.

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E acrescentou: "Sentimos um grande entusiasmo por regressar às competições, e Milão representa uma etapa importante para nós. Ambicionamos representar a Arábia Saudita da melhor forma, e acreditamos que somos capazes de disputar o título. Temos uma equipa de destaque, e procuramos apresentar um futebol à altura dos nossos adeptos."

E garantiu que a equipa inspira o seu espírito combativo na seleção de Marrocos, que apresentou níveis notáveis na Copa do Mundo, dizendo: "O exemplo mais próximo para nós é a seleção de Marrocos, não porque a imitamos, mas porque joga com espírito coletivo e nunca desiste. Alguns podem não nos colocar entre os candidatos, mas dentro de campo tudo é diferente. Jogamos com o coração, lutamos por cada bola e acreditamos que somos capazes de vencer qualquer adversário."

Por seu lado, Fawaz garantiu que a equipa entra nas disputas da Copa do Mundo com grandes ambições depois de se ter sagrado campeã da Kings League da região do Médio Oriente e do Norte de África, indicando que o objetivo passa por dar continuidade ao percurso de sucesso e disputar o título mundial.

E disse: "Apresentámos níveis que alegraram os nossos adeptos na competição regional, e esperamos repetir isso em Milão. Entramos na Copa do Mundo com a mesma mentalidade com que disputámos a Kings League na região, que é a de procurar vencer todos os jogos. Confiamos nas capacidades da nossa equipa, e acreditamos que somos capazes de alcançar uma grande conquista nesta edição."

E acrescentou: "Representar o mundo árabe numa competição desta dimensão é uma responsabilidade da qual nos orgulhamos, e desejamos que a nossa participação reflita o verdadeiro nível do futebol na nossa região. A nossa mensagem é que as equipas árabes são capazes de competir com as melhores equipas do mundo, e isto é apenas o começo do que podemos oferecer no cenário internacional."

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Participam na competição as 16 melhores equipas que se qualificaram nas competições da Kings League em todo o mundo durante a temporada 2025-2026, com as disputas a realizarem-se num formato que concede a cada equipa a oportunidade de disputar pelo menos dois jogos na primeira fase, com as equipas que conseguirem duas vitórias a qualificarem-se para as fases eliminatórias, enquanto as equipas que sofrerem duas derrotas dizem adeus à competição.

A Kings League é uma competição mundial inovadora fundada pelo ex-craque do futebol espanhol Gerard Piqué, que mistura futebol e entretenimento digital através de regras de jogo inovadoras, e reúne equipas lideradas por uma elite de craques do futebol, criadores de conteúdo e influenciadores, tendo conseguido, desde o seu arranque, atrair milhões de seguidores, tornando-se uma das competições de futebol de mais rápido crescimento a nível mundial.