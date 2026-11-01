Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1085368440.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy
Traduzido por

Com a participação de Salah, o Trabzonspor vence o Gaziantep por 2 a 0

M. Salah
Trabzonspor x Gaziantep
Trabzonspor
Gaziantep
Campeonato Turco
Egito
Turquia

O Faraó se aproxima da liderança

A equipe do Trabzonspor conquistou a vitória sobre o Gaziantep pelo placar de 2 a 0, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Turco.

Stefan Savić marcou o primeiro gol do Trabzonspor no último minuto do primeiro tempo, em um escanteio cobrado pelo astro egípcio Mohamed Salah dentro da área, antes de Ernest Muçi desviar de cabeça para Savić, que mandou para o fundo das redes.

Ernest Muçi ampliou o placar para o Trabzonspor aos 61 minutos, com um forte chute de fora da área que balançou as redes do Gaziantep.

Com esse resultado, o Trabzonspor passou a ocupar a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Turco, com 22 pontos, apenas 3 pontos atrás do Galatasaray, líder da competição.

Próximas partidas
TRS

TRS

Conference League

05 de nov. de 2026

SCF

SCF

GAZ

GAZ

Campeonato Turco

06 de nov. de 2026

KAS

KAS

Já o Gaziantep caiu após a derrota para a 15ª posição, com apenas 8 pontos.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google