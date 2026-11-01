A equipe do Trabzonspor conquistou a vitória sobre o Gaziantep pelo placar de 2 a 0, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Turco.

Stefan Savić marcou o primeiro gol do Trabzonspor no último minuto do primeiro tempo, em um escanteio cobrado pelo astro egípcio Mohamed Salah dentro da área, antes de Ernest Muçi desviar de cabeça para Savić, que mandou para o fundo das redes.

Ernest Muçi ampliou o placar para o Trabzonspor aos 61 minutos, com um forte chute de fora da área que balançou as redes do Gaziantep.

Com esse resultado, o Trabzonspor passou a ocupar a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Turco, com 22 pontos, apenas 3 pontos atrás do Galatasaray, líder da competição.

Já o Gaziantep caiu após a derrota para a 15ª posição, com apenas 8 pontos.