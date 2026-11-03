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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Com a participação de Hamza Abdelkarim, empate maluco entre Barcelona e Aston Villa na Champions League Sub-19

Match report
Barcelona U19 x Aston Villa U19
Barcelona U19
Aston Villa U19
UEFA Youth League
H. Abdelkarim
Espanha
England
Egito

45 minutos para o craque egípcio

O egípcio Hamza Abdelkarim fez sua estreia na Liga dos Campeões da Europa Sub-19, após começar como titular pelo Barcelona Sub-19 diante do Aston Villa, na partida que terminou com um empate emocionante (3 a 3), pela quarta rodada da fase de liga da competição.

O atacante egípcio teve a oportunidade de jogar desde o início da partida, depois que o técnico Pol Planas o colocou na escalação titular da equipe catalã, disputando 45 minutos antes de ser substituído no início do segundo tempo, quando a comissão técnica mandou a campo seu companheiro Guiu em seu lugar.

O começo da partida teve clara superioridade dos jovens do Barcelona, que conseguiram abrir dois gols de vantagem, depois que Ibrima Toncara abriu o placar aos nove minutos, antes de o próprio jogador voltar a atuar e servir o segundo gol para seu companheiro Jony Hernández, aos 23 minutos.

Mas a equipe inglesa se recusou a desistir, e Theodor Carroll conseguiu diminuir a diferença aos 37 minutos, antes de o próprio jogador voltar a marcar o gol de empate aos dois minutos dos acréscimos do primeiro tempo, encerrando a primeira etapa da partida com empate por 2 a 2, coincidindo com a saída de Hamza Abdelkarim de campo.

No segundo tempo, a emoção entre as duas equipes continuou, com Markee Miadi conseguindo dar ao Aston Villa a vantagem pela primeira vez na partida aos 81 minutos, e a equipe inglesa chegou perto de conquistar os três pontos, antes de Eyo Martínez entrar em ação e salvar o Barcelona da derrota ao marcar o gol de empate aos 90 minutos.

Com esse resultado, os jovens do Barcelona elevaram sua pontuação para 5 pontos após quatro rodadas da fase de liga na Liga dos Campeões da Europa Sub-19, dando continuidade à busca da equipe catalã por brigar pelas primeiras posições e evitar disputar o playoff de acesso às oitavas de final.

Vale lembrar que Hamza Abdelkarim também está relacionado no elenco do time principal do Barcelona, que se prepara para enfrentar o Aston Villa dentro de poucas horas, na quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

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