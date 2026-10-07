Com a despedida de Messi, ex-astro do Barcelona se aposenta do futebol

O ex-atacante do Barcelona Pedro Rodríguez anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol, nesta quarta-feira, em uma mensagem emocionante publicada em suas contas nas redes sociais.

Em sua mensagem, Pedro relembrou os principais momentos de sua carreira e também agradeceu a todos os clubes, aos torcedores e aos companheiros que o acompanharam ao longo de sua jornada no esporte.

Pedro escreveu no X: "Sinto que chegou a hora. Chegou o momento de dar um passo à frente e começar uma nova etapa em minha vida. Deixo (o campo) orgulhoso por ter realizado meu sonho, e grato a todos que me apoiaram para realizá-lo. Obrigado, futebol, por ter me feito tão feliz".





Pedro se aposenta como um dos maiores craques do futebol espanhol, depois de conquistar com o Barcelona a histórica tríplice coroa e o sêxtuplo, no clube em que foi promovido entre suas categorias e apresentou seus melhores níveis após sua estreia sob o comando do treinador Pep Guardiola.

E com a seleção espanhola, Pedro foi um dos principais integrantes da geração dourada, já que contribuiu para a conquista da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e da Eurocopa de 2012, juntando-se à lista de jogadores que venceram todos os grandes títulos.

Durante sua carreira fora do Barcelona, Pedro deixou uma marca clara tanto na Premier League, com o Chelsea, antes de se transferir para o Campeonato Italiano e jogar pela Lazio.