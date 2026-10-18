Os temores do Paris Saint-Germain se confirmaram neste domingo, depois do anúncio oficial do desfalque do lateral-esquerdo Nuno Mendes para o confronto com o Barcelona, na próxima terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Mendes deixou o campo lesionado na noite de sábado, na partida contra o Strasbourg, que terminou com vitória do Paris Saint-Germain (3-1), e o clube francês anunciou nesta data sua ausência para o duelo europeu no Parc des Princes.

A rede francesa "Foot Mercato" afirmou que a ausência de Mendes é um golpe duro para o Saint-Germain, diante do brilho impressionante de Lamine Yamal pela ponta direita, que parece impossível de parar quando joga nesse nível.

No passado, o jogador português conseguiu limitar o impacto de Lamine Yamal ao longo dos 90 minutos (tanto que Lamine Yamal descreveu Mendes como o adversário mais difícil que já enfrentou), e por isso o técnico Luis Enrique terá de encontrar soluções criativas para neutralizar o astro do Barcelona.

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Nesse caso, a lógica aponta para a escalação de Lucas Beraldo como titular, mas suas últimas atuações realmente dissiparam as dúvidas de seu treinador? Ele foi contratado como substituto de Nuno Mendes, mas o ex-jogador do Aston Villa não alcançou o nível esperado, segundo a rede francesa.

Desde que foi deixado de fora diante do Monaco, Beraldo não brilhou, e sua atuação não foi melhor ontem contra o Strasbourg, mas é certo que Luis Enrique sabe que o duelo entre Beraldo e Lamine Yamal terá uma dimensão psicológica.

O último confronto entre os dois terminou com vitória do jogador do Barcelona nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, um fator que pode influenciar o desempenho do lateral, até mesmo no nível inconsciente. Por isso, usar uma marcação dupla contra Lamine Yamal pode ser uma opção em pauta.

Luis Enrique também pode recorrer a outras alternativas, como escalar Lucas Hernández como titular, que se destaca por um estilo mais defensivo, maior força física nos duelos e possui aquele toque de habilidade às vezes necessário para limitar o impacto dos melhores dribladores. No entanto, o campeão da Copa do Mundo de 2018 carece de constância em suas atuações, apesar de ter jogado os 90 minutos completos contra o Strasbourg no sábado na posição de zagueiro.

Luis Enrique é conhecido por sua abordagem não convencional, e não está descartado que faça um movimento ousado ao devolver João Neves ao time titular para deslocar Warren Zaïre-Emery à posição de lateral-esquerdo. E isso não é algo improvável.

O jogador francês deixou uma impressão forte na posição de lateral (especialmente pelo lado direito, para compensar a ausência do lesionado Achraf Hakimi), e apesar de toda a expectativa em torno desta partida, ela não provocará mudanças radicais, o que pode levar o treinador espanhol a arriscar.

Paris Saint-Germain e Barcelona dividem a liderança da tabela de classificação da Liga dos Campeões, com 6 pontos cada, após vencerem as duas primeiras rodadas.



