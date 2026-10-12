Gabriel Jesus se tornou candidato a figurar na escalação titular do Barcelona diante do Galatasaray, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões.

O jornal Sport informou que o técnico Hansi Flick quebrou as regras habituais durante a entrevista coletiva que antecedeu a última partida pela LaLiga, ao anunciar que Jesus seria titular para compensar a ausência de Raphinha.

Flick deu a Jesus a oportunidade de aparecer na escalação inicial do Barça pela primeira vez. E a resposta do jogador brasileiro foi a melhor possível: ele marcou um gol com uma finalização precisa, mas mostrou, acima de tudo, uma sintonia notável e muita naturalidade em campo, como se já fosse há tempos uma das peças importantes do sistema da equipe.

Jesus parece um daqueles boxeadores cujos corpos carregam as marcas de muitas batalhas e que anunciaram a aposentadoria várias vezes, mas seguem competindo graças à experiência. Além da capacidade futebolística que ainda possui, destacam-se sua personalidade e a forma como se integrou ao grupo.

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É evidente que ele está acostumado às altas exigências físicas da Premier League e também conhece bem os mecanismos de jogo de equipes como Manchester City e Arsenal. Além disso, ele se encaixa perfeitamente nas funções exigidas de um camisa 9 no Barcelona, já que disse há algumas semanas, em entrevista a uma rádio da Catalunha: "Ser um atacante que participa da defesa faz parte do meu DNA".

Na mesma entrevista, ele fez outra declaração que ajuda a entender seu impacto no Barcelona: "Gosto muito de provocar o caos com e sem a bola. Quando eu estou em campo, coisas vão acontecer".

O papel de Jesus não se limita a ameaçar o gol dos adversários; ele também facilita a tarefa dos companheiros. É um daqueles tipos de atacante contra os quais é difícil defender, porque não se prendem a uma posição fixa, o que obriga a linha defensiva adversária a vigiar constantemente suas movimentações.

Jesus atuou por 81 minutos contra o Getafe, e a pergunta agora é se ele manterá seu lugar na escalação titular diante do Galatasaray.