O argelino Saïd Benrahma, estrela do Neom, seguiu os passos do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, após a partida de sua equipe contra o Al-Diriyah pelo Campeonato Saudita.

O Neom venceu o Al-Diriyah pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riade, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

Após o fim da partida, Benrahma recebeu o prêmio de melhor jogador, depois de apresentar atuações de destaque e marcar o primeiro gol nas redes do Al-Diriyah de pênalti.

No entanto, a estrela argelina fez questão de chamar o francês Alexandre Lacazette, ex-atacante do Arsenal e atual jogador do Neom, para dividir o prêmio com ele, depois de ter marcado o segundo gol que levou a equipe à vitória.

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Cristiano Ronaldo foi o primeiro a abrir mão do prêmio de melhor jogador na atual temporada da Liga Roshn, ao concedê-lo a seu companheiro Abdullah Al-Hamdan, após a vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, na última sexta-feira, pela décima primeira rodada.

Sami Al-Jaber, lenda do futebol saudita, havia criticado a repetição desse gesto na atual temporada da Liga Roshn, depois que Ronaldo o fez, considerando que ele se tornou uma "moda" que precisa ser contida.