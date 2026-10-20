O Barcelona entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa pela porta do confronto com o Paris Saint-Germain, depois que o técnico Hansi Flick apostou em uma escalação ousada diante do gigante francês.
O Barcelona se tornou o primeiro time na história da competição a começar uma partida contra o atual campeão com quatro jogadores adolescentes, segundo estatística da rede "Opta".
Os quatro jogadores adolescentes são: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart.
Bernal entrou no meio-campo do Barça para suprir a ausência de Rodri, que sofre de falta de preparação física.
O Barcelona desfalca na partida de hoje a dupla Eric García e Koundé.
O Barcelona entrou na partida contra o Paris Saint-Germain com uma escalação formada por:
Goleiro: Joan García.
Defesa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.
Meio-campo: Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.
Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.