Com 2 gols de Debinha, Brasil vence Inglaterra em amistoso

Após primeiro tempo fraco, treinadora Pia Sundhage mudou o time e a equipe brasileira conquistou uma excelente vitória

E o ainda não sabe o que é perder no comando da nova técnica Pia Sundhage. Contra um excelente time inglês, semi-finalista na última , a esquadra brasileira surpreendeu e bateu as britânicas em seu próprio território, no Riverside Stadium, casa do .

A seleção canarinho começou o jogo com o esquema que era utilizado na era Vadão, no 4-2-4, com Marta, Bia, Chú e Debinha no comando do ataque. No entanto, a equipe brasileira decepcionou e teve atuação fraca na primeira etapa. No intervalo, Pia mudou para um 4-4-2, sacando Marta, já amarelada, Chú e Giovana, colocando Ludmila, Mônica e Maria, com um meio de campo mais consistente, dando mais liberdade para as laterais avançarem.

E foi numa jogada assim que o Brasil abriu o placar. Erika achou um bom passe para Tamires, que se projetava pela esquerda. A lateral do deixou uma inglesa no chão e achou belo cruzamento para Debinha. A jogadora do North Carolina Courage cabeceou e abriu o placar para a . A atacante ainda marcou mais um, em boa jogada de Maria pela direita. Após bate-rebate dentro da área, Debinha conseguiu balançar as redes pela segunda vez. A ainda diminuiu com England.

O próxima desafio da Seleção feminina será contra a , na Suzuki Arena, na cidade polonesa de Kielce. A alvirrubra atualmente é a 29ª do Ranking Fifa e promete ser mais um desafio difícil para as comandadas de Pia Sundhage.