Colômbia x Eslováquia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas do Mundial sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), em San Juan; veja como acompanhar na TV e na internet

Colômbia e Eslováquia entram em campo na tarde desta quarta-feira (31), em San Juan, em San Juan, às 14h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+, no streaming.

Primeira colocada do grupo C, a Colômbia chega às oitavas com duas vitórias e um empate até o momento. A seleção cafetera quer manter a invencibilidade para passar de fase.

Já a Eslováquia encerrou a primeira fase em terceiro lugar do grupo B, com 3 pontos marcados. O time ganhou um jogo e perdeu dois até o momento.

Prováveis escalações

Colômbia: Marquinez; Ocampo, Mantilla, Alvarez, Salazar; Luna, Torres, Puerta; Cortes, Angel, Asprilla.

Eslováquia: Hrdina; Kopasek, Bagin, Kosa, Sikula; Gajdos, Snajder, Szolgai; Marcelli, Jambor, Gazi.

Desfalques

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Eslováquia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?