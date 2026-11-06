Cole Palmer não está na convocação da Inglaterra para os jogos da Liga das Nações contra a Croácia (12 de novembro) e a Espanha (15 de novembro). Assim, o técnico Thomas Tuchel volta a deixar o meio-campista do Chelsea de fora da seleção.

Palmer também não integrou a seleção inglesa durante a última Data Fifa, em outubro. Com isso, o meia do clube londrino perdeu os quatro jogos da equipe de Tuchel na Liga das Nações.

O jogador, que soma 14 partidas pela seleção, atuou pela última vez com a camisa da Inglaterra em março deste ano, em um amistoso contra o Japão. Ele disputou apenas três jogos pela seleção nos últimos dois anos e foi preterido por Tuchel para a Copa do Mundo.

Palmer é titular do meio-campo do Chelsea há algum tempo. Na semana passada, o meia de 24 anos marcou de pênalti contra o Manchester United, derrotado por 2 a 0 em Stamford Bridge.

Tuchel, por outro lado, incluiu na convocação Jobe Bellingham, que vem se destacando no Borussia Dortmund. Josh King e Rio Ngumoha também foram convocados para os próximos jogos da Liga das Nações.

Convocação completa da Inglaterra:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Defesa: Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Ben White (Arsenal)

Meio-campo:: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), James Garner (Everton), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Ataque: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Rio Ngumoha Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).