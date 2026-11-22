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Mauricio Pochettino não imaginava que sua estreia no comando do Manchester United seria tão ruim, mas Anfield resolveu lhe dar uma recepção das mais cruéis. O aguardado clássico contra o Liverpool virou um pesadelo precoce para o treinador argentino em poucos minutos, entre um cartão vermelho e dois gols seguidos que incendiaram as arquibancadas dos donos da casa.

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O confronto, disputado na noite de domingo pela 11ª rodada da Premier League, marcou um início chocante da era Pochettino, que assumiu o Manchester United no lugar de Michael Carrick, demitido durante a última data Fifa.

As atenções estavam voltadas para a estreia do treinador argentino, ex-técnico da seleção dos Estados Unidos, em um dos testes mais difíceis possíveis, diante do arquirrival Liverpool. Mas os acontecimentos seguiram na direção totalmente oposta às ambições do Manchester United.

Expulsão precoce abre as portas do inferno

Bastaram 8 minutos para o Manchester United sofrer um duro golpe: o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao zagueiro Leny Yoro, após falta em Alexander Isak, que partia sozinho em direção ao gol.

O lance nasceu de uma evidente confusão na defesa do time visitante. Matthijs de Ligt lidou mal com uma bola longa e a deixou quicar à sua frente em vez de afastá-la, dando a Isak a chance de arrancar rumo ao gol, aproveitando o mau posicionamento defensivo.

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Diante do avanço do atacante sueco, Yoro não encontrou outra forma de pará-lo a não ser empurrá-lo por trás, fora da área. O árbitro considerou a jogada uma infração passível de expulsão direta, já que o zagueiro francês era o último homem diante do atacante, que saía cara a cara.

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Com isso, Pochettino se viu obrigado a encarar o teste mais difícil com dez jogadores, antes mesmo que sua equipe conseguisse respirar no ambiente fervente de Anfield.

O lance aumentou a preocupação com a disciplina defensiva do Manchester United, que teve um jogador expulso em três de suas últimas quatro partidas, considerando todas as competições, um sinal do tamanho das dificuldades enfrentadas pela equipe.

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Szoboszlai castiga, e Anfield celebra o pesadelo de Pochettino

O Liverpool não demorou a tirar proveito da vantagem numérica. Apenas dois minutos depois da expulsão de Yoro, mais precisamente aos 10 minutos, o húngaro Dominik Szoboszlai abriu o placar, aumentando o sofrimento dos visitantes e colocando o novo treinador diante de um cenário extremamente complicado.

Szoboszlai cobrou uma falta direta e soltou um chute forte no canto baixo do gol do Manchester United. Embora a bola tenha ido no canto em que o goleiro estava, a força do chute impediu Lammens de fazer a defesa.

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As arquibancadas de Anfield explodiram em comemoração pela vantagem precoce, enquanto a torcida do Liverpool provocava o rival aos gritos de: "Vocês vão ser rebaixados!".

Mas o golpe não seria o último. Os donos da casa continuaram explorando a desorganização que tomou conta do United e marcaram o segundo gol apenas três minutos depois.

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Wirtz amplia, e joia do Liverpool faz história

Aos 13 minutos, Florian Wirtz recebeu a bola dentro da área, em jogada iniciada por um belo movimento de Isak, que girou com categoria no meio-campo do Manchester United antes de passar a bola para Rio Ngumoha na ponta.

O jovem ponta do Liverpool avançou pela área e mandou um cruzamento preciso. Wirtz estava no lugar certo e, com um toque refinado, desviou para as redes, colocando os donos da casa em vantagem por 2 a 0.

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A torcida de Anfield voltou a provocar Pochettino, cantando: "Você vai ser demitido amanhã de manhã!", em uma cena que tornou os primeiros minutos ainda mais cruéis para o treinador argentino.

O site de estatísticas Opta revelou uma marca histórica: o Liverpool abriu a vantagem de 2 a 0 mais rápida sobre o Manchester United na história dos confrontos entre as equipes na Premier League, em apenas 12 minutos e 40 segundos.

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E os números impressionantes não pararam por aí. Rio Ngumoha, de 18 anos e 85 dias, tornou-se o jogador mais jovem a participar diretamente de um gol, seja marcando ou dando assistência, em um duelo entre Liverpool e Manchester United na história da Premier League.

Assim, os primeiros minutos do clássico se transformaram em um cenário excepcional, no qual Pochettino enfrentou uma verdadeira tempestade em sua estreia. A expulsão precoce, o colapso defensivo e a eficiência ofensiva do Liverpool se combinaram, e o argentino passou a ter a missão de salvar sua equipe de uma noite que pode se tornar um dos inícios mais difíceis de sua carreira como treinador.