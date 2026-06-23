Cody Gakpo não desce do ônibus da seleção holandesa para o treino

Cody Gakpo não desceu do ônibus da seleção holandesa na terça-feira para o treino em grupo em Kansas City. A informação foi divulgada pelo repórter Jeroen Stekelenburg, da NOS.

Na véspera do último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Tunísia, a Seleção Holandesa realizou um treino fechado na terça-feira. A NOS, porém, estava presente na chegada do ônibus dos jogadores.

Lá, Stekelenburg percebeu algo surpreendente: Gakpo era o único ausente. Pouco depois, ele acabou participando do treino, após chegar ao complexo de treinamento em um carro separado.

“Um jogador não estava no ônibus, que é Cody Gakpo”, começa Stekelenburg. “A princípio pensamos: talvez ele saia do ônibus mais tarde. Mas não foi o caso, pois ele foi levado de carro para o treino um pouco mais tarde.”

O motivo disso ainda não está claro. “Ele está treinando normalmente, pelo que soubemos da KNVB”, conta Stekelenburg. “Ele também não se atrasou, nada disso. Há um motivo muito bom, que, pela primeira vez, não precisamos saber.”

“Infelizmente, isso às vezes acontece. Há um bom motivo para o Gakpo ter chegado mais tarde, mas ter treinado normalmente.”

No sábado, Gakpo ainda foi um dos grandes destaques da seleção holandesa na vitória por 5 a 1 sobre a Suécia. O ponta-esquerda marcou dois gols e deu uma assistência.