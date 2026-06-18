Cocorella, antes do confronto contra a Arábia Saudita: “Yamal mudou bastante”

O jogador do Real Madrid e da seleção espanhola, Marc Cucurella, falou sobre a grande influência que seu compatriota Lamine Yamal, astro do Barcelona, exerce no elenco da Espanha na Copa do Mundo.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita no próximo domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Cocorela, feitas durante sua entrevista ao jornal El Mundo, na qual ele afirmou: “Percebi que Yamal mudou bastante desde a Euro 2024”.

Ele acrescentou: “Acho que Yamal amadureceu; ele passou vários anos no futebol profissional e agora sabe muito bem o que deve fazer”.

E continuou: “Gosto de jogar ao lado dele e de tê-lo conosco na seleção espanhola. Espero que ele tenha se recuperado da lesão e esteja em boa forma, e que nos ajude muito”.

Sobre a pressão e a grande responsabilidade que recaem sobre Yamal, ele comentou: “É algo incrível. Fui de férias para Dubai e lá também encontrei um outdoor com a imagem dele”.

E destacou: “Yamal lida com tudo isso de maneira maravilhosa e com muita naturalidade. Ele continua sendo o mesmo garoto. Ficou mais maduro, mas continua sendo a mesma pessoa que era antes de se tornar uma grande estrela ou de ficar tão famoso assim”.

E concluiu: “Essa é a melhor qualidade que o Yamal tem; nessa idade, a maneira como ele lida com tudo isso com tanta espontaneidade e naturalidade é impressionante. Ele tem apenas 18 anos. Não acho que todo mundo seja capaz de lidar com tudo isso e administrar dessa forma”.