Cocorela está em apuros! De la Fuente: Agora ele precisa cumprir sua promessa!

Luis de la Fuente tornou-se o técnico com mais títulos na história da seleção espanhola após conduzir a “La Roja” à conquista da Copa do Mundo de 2026, acrescentando o título mundial ao seu palmarés, que já inclui a Eurocopa de 2024 e a Liga das Nações de 2023, superando assim seu ídolo, Vicente del Bosque, que levou a Espanha à conquista da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012.

Na coletiva de imprensa realizada no Estádio MetLife após a partida, acompanhado de todos os membros de sua comissão técnica, De la Fuente expressou seu grande orgulho pela conquista histórica, afirmando: “Sinto um enorme orgulho desta geração de jogadores de futebol que cresceram com essa ideia, foram fiéis a ela, contribuíram para o seu desenvolvimento e nos deram o exemplo de um grupo, de uma família, de jogadores bons e grandiosos, dotados de um talento excepcional.”

O técnico espanhol acrescentou, visivelmente emocionado: “Estou extremamente animado ao olhar para o passado e pensar neles. Ganhamos tudo, absolutamente tudo, com essa geração de jogadores de futebol”, ressaltando que a equipe merecia ter decidido a partida muito mais cedo, não fossem as defesas do goleiro argentino Emiliano Martínez.

Sobre a dificuldade da final, De la Fuente disse: “Acho que a partida deveria ter sido decidida muito mais cedo; as defesas do ‘Dibo’ impediram que vencêssemos mais cedo. Deveríamos ter aberto o placar logo no início, mas é uma final da Copa do Mundo, e você precisa aguentar firme mesmo contra dez jogadores, e estamos preparados para qualquer coisa”.

O técnico espanhol revelou a mensagem que dirigiu aos seus jogadores antes da partida, dizendo: “Eu disse a eles: ‘Senhores, temos um encontro marcado com a história, e precisamos chegar lá primeiro’”, acrescentando que, após a partida, alguns jogadores lhe perguntaram o que ainda faltava para conquistarem a vitória, e ele respondeu: “A partida de setembro, ainda temos muito a conquistar”, e, na prorrogação, disse a eles: “Temos que continuar, estamos jogando melhor”.

Sobre o momento decisivo em que Ferran Torres marcou o gol da vitória, De la Fuente disse: “Lembro-me da imagem de Vicente pedindo calma. Algo semelhante já aconteceu conosco; é difícil manter a calma, mas era isso que precisávamos”, elogiando o atacante catalão: “A vida é justa com quem trabalha duro; Ferran mereceu o que aconteceu com ele”.

De la Fuente elogiou sua comissão técnica e o vestiário, dizendo: “Gostaria de agradecer a toda a comissão técnica; nos sentimos orgulhosos desse grupo de pessoas que vai fazer história”, afirmando que sua fé teve um papel importante na conquista: “Sou um homem de fé, e aqui estamos nós”.

Em um gesto humano, De la Fuente falou sobre seu encontro com seu homólogo argentino, Lionel Scaloni, que desabou em lágrimas após a derrota, dizendo: “Nós nos abraçamos e eu lhe agradeci, pois aprendi muito com as conversas que tivemos, e disse a ele que é jovem e tem uma longa trajetória pela frente com a seleção argentina. Hoje merecíamos vencer, mas o trabalho dele é excepcional; sinto isso e compreendo suas lágrimas”.

Sobre a possibilidade de seus jogadores ganharem a Bola de Ouro, o técnico espanhol disse: “Rodri pode ganhar a Bola de Ouro, mas outros jogadores nossos também podem ganhá-la”, elogiando o jovem astro Lamine Yamal: “Ele fez uma grande sacrifício pela equipe, o que demonstra os valores que esta equipe possui”.

No final da coletiva de imprensa, De la Fuente comentou com bom humor sobre a promessa do zagueiro Marc Cucurella de raspar o cabelo e fazer uma tatuagem com a minha foto, caso a Espanha ganhasse a Copa do Mundo, dizendo: “Já disse a eles que estão errados; se você faz uma promessa, precisa cumpri-la. Eu também não sou tão feio assim”.