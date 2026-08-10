Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, tomou medidas para processar o Crystal Palace por causa de uma faixa ofensiva.

De acordo com a BBC Sport, os advogados de Marinakis entraram com uma ação por difamação no Tribunal Superior, contra uma faixa erguida por torcedores do Crystal Palace, que mostrava o dono do Nottingham apontando uma arma para a cabeça do jogador Morgan Gibbs-White.

A faixa foi vista durante uma partida que terminou empatada em 1 a 1 na Premier League, entre as duas equipes no estádio Selhurst Park em agosto passado, e trazia a frase "O senhor Marinakis não está envolvido em extorsão, manipulação de resultados de partidas, tráfico de drogas ou corrupção".

Marinakis vem negando de forma constante a prática de qualquer irregularidade relacionada a essas acusações.

Em novembro de 2025, a Federação Inglesa indiciou o Crystal Palace por falhar em garantir que seus torcedores não se comportassem de maneira inadequada.

Apesar de a faixa não ter sido citada especificamente como motivo do indiciamento, existem regras rígidas relacionadas a mensagens que incluam dizeres difamatórios, políticos ou ofensivos.

O internacional inglês Morgan Gibbs-White esteve perto de deixar o Nottingham no último verão, depois de aparentemente o Tottenham ter acionado uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de libras esterlinas em seu contrato.

Mas ele assinou um novo contrato para permanecer no Nottingham Forest e falou sobre sua decisão durante uma entrevista concedida ao lado de Marinakis.