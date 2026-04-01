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Lars Capiau

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Clube inglês bate recorde negativo: a maior derrota de todos os tempos na Premier League

Chelsea
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O Chelsea registrou, na temporada 2024/25, o maior prejuízo de sua história na Premier League, conforme anunciou o clube na quarta-feira através de seus canais oficiais. O time londrino registrou um prejuízo de nada menos que 262 milhões de libras. Isso equivale a pouco mais de 300 milhões de euros.

Com isso, o recorde anterior foi amplamente superado. Em 2011, o Manchester City registrou um prejuízo de 197,5 milhões de libras, o que equivale a 226 milhões de euros. O prejuízo do Chelsea é, portanto, de cerca de 75 milhões de euros a mais.

A gigantesca perda financeira ocorre apesar da segunda maior receita da história do clube. O Chelsea gerou 490,9 milhões de libras (563 milhões de euros) em receitas.

Desde a aquisição da BlueCo, o Chelsea gastou mais de um bilhão de euros no mercado de transferências. As contratações de Enzo Fernández e Moisés Caicedo custaram ao clube, respectivamente, 121 e 116 milhões de euros. 

Também foram pagos 150 milhões de euros pelas contratações de Wesley Fofana (80 milhões) e Mykhaylo Mudryk (70 milhões). Além disso, o Chelsea assinou contratos de longa duração com jovens talentos, que chegaram por dezenas de milhões.

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Uma multa da UEFA de 31 milhões de euros — por violação dos regulamentos financeiros — também incidiu no exercício de 2024/25. Além disso, o Chelsea deve temer, na próxima temporada, perder os milhões da Liga dos Campeões. 

A equipe, atualmente comandada pelo técnico Liam Rosenior, ocupa a sexta posição na Premier League. Essa classificação final não garantiria, no final do ano, o direito de participar da competição que movimenta bilhões.

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