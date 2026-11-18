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O Santos começou a sondar o Real Madrid, por meio de um contato inicial e informal, sobre a possibilidade de contar com Rodrygo por empréstimo no primeiro semestre de 2027. A ideia é trazer de volta uma das principais revelações de sua base, apesar da dificuldade de concretizar o negócio diante da posição do clube espanhol.

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O jornalista Fábio Sormani revelou, em seu canal no YouTube na semana passada, o interesse do Santos em contratar o atacante de 25 anos. Depois disso, a ESPN brasileira confirmou que o clube tem se movimentado para avaliar as chances de trazer o jogador de volta, ainda que por um empréstimo de curta duração.

O Santos sonha em ver Rodrygo com a camisa do time já no início do Campeonato Paulista de 2027, mas esse cenário parece muito distante. O Real Madrid conta com o jogador e quer tê-lo de volta assim que ele receber sinal verde para voltar a atuar.

Rodrygo é valorizado no Real Madrid, que, neste momento, não cogita se desfazer dele, seja por venda ou por empréstimo. O clube o considera uma de suas peças importantes e não quer abrir mão dele depois de um longo período afastado por causa da grave lesão que sofreu.

Segundo a ESPN em reportagem anterior, José Mourinho vê o jogador brasileiro como uma peça capaz de agregar ao time e não se opõe a lhe dar o tempo necessário para recuperar o nível gradualmente após voltar de lesão, em vez de se precipitar ao avaliar sua condição ou pensar em sua saída.

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A postura do treinador português reflete o desejo do Real Madrid de contar com Rodrygo na próxima fase, sobretudo porque o jogador ficou muito tempo longe dos gramados e precisa recuperar a forma física e o ritmo de jogo antes de voltar a brigar por uma vaga entre os titulares.

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Nos últimos dias, Rodrygo esteve no Centro de Treinamento Rei Pelé, na cidade de Santos, onde cumpriu um programa de reabilitação para se recuperar da lesão no joelho direito, que incluiu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral. A passagem teve autorização do Real Madrid, e o atacante depois retornou à Espanha para dar sequência às etapas da recuperação.

O próprio jogador não parece pensar em deixar o Real Madrid neste momento. Os indícios apontam que ele quer permanecer no clube, principalmente depois do apoio que recebeu da diretoria, da comissão técnica e dos companheiros durante todo o período de lesão, o que reforçou sua vontade de retribuir ao time e voltar aos gramados com a camisa merengue.

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Apesar do interesse de clubes ingleses em contratar Rodrygo, o jogador não demonstrou grande entusiasmo com essas propostas. Assim, a opção de voltar ao Santos, por mais simbólica que seja para ele, está fora de suas prioridades atuais, já que seu desejo é seguir a trajetória no Real Madrid.

Por outro lado, o Santos não trata o caso Rodrygo como a única contratação esperada na próxima janela de transferências. O clube prefere aguardar o resultado da eleição presidencial antes de tomar decisões importantes sobre reforços e renovações de contrato de alguns de seus titulares, visando a temporada 2027.

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Entre os temas em pauta estão o futuro de Neymar, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha, além das negociações com o Cruzeiro pela permanência do atacante Gabriel Barbosa, atualmente emprestado ao Santos. O clube paulista busca um acordo que garanta a permanência dele em definitivo.

Dessa forma, o desejo do Santos de repatriar Rodrygo parece mais uma tentativa de sondar a posição do Real Madrid do que uma negociação séria perto de um desfecho, sobretudo porque o clube espanhol não pensa em abrir mão do jogador. Já o atacante brasileiro tem como objetivo principal recuperar seu espaço no time merengue ao fim do processo de recuperação.