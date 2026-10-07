Clube impõe proibição imediata de pular aos torcedores após constatação preocupante

O VfL Bochum, da segunda divisão da Alemanha, impôs com efeito imediato uma proibição de pular aos seus torcedores na arquibancada leste. O clube tomou essa decisão depois que ficou claro que determinados movimentos dos fãs podem causar "vibrações consideráveis" no setor em questão.

O Bochum manda seus jogos no Ruhrstadion, que será modernizado em um prazo relativamente curto. Nos setores N2, O, P e Q da arquibancada leste, é comum haver pulos ritmados com grande entusiasmo por parte da torcida, mas isso não será mais permitido a partir de agora.

Sky escreve que o clube chegou a essa decisão com base em um relatório do escritório de engenharia que vai realizar a modernização do Ruhrstadion. O relatório afirma, entre outras coisas, que determinados movimentos podem levar a "vibrações consideráveis".

Embora a capacidade de sustentação das arquibancadas esteja garantida, movimentos simultâneos dos torcedores, como pulos ritmados, podem provocar o chamado "efeito trampolim". Por causa desse efeito, a arquibancada em questão pode oscilar perceptivelmente para cima e para baixo.

Mesmo assim, o Bochum decidiu não fechar a arquibancada de imediato, mas sim estabelecer uma proibição de pular. A partir de 11 de outubro, quando está marcada a partida em casa contra o Arminia Bielefeld, não será mais permitido pular ritmicamente. Movimentos espontâneos, depois de um gol, por exemplo, seguem permitidos.

O clube faz um apelo urgente aos torcedores para que cumpram a nova regra, a fim de evitar que medidas mais rígidas precisem ser adotadas, como o fechamento da arquibancada. Cerca de 10 mil torcedores ficam na arquibancada leste.

As reformas planejadas no Ruhrstadion devem ficar prontas em 2028. Depois disso, é possível que os torcedores possam voltar a pular como antigamente. O Bochum, aliás, começou a temporada com sete pontos em seis jogos, o que o deixa na nona colocação da 2. Bundesliga.