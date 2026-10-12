O Valenciennes, da França, anunciou a demissão de seu treinador, Pierre Blois, apesar da vitória arrasadora por 13 a 0 sobre o Habarcq, um dos clubes da primeira divisão regional, na quinta rodada da Copa da França, resultado que garantiu ao time um lugar no sorteio da sexta fase. A equipe, porém, disputará a próxima etapa da competição sem seu técnico.

Em comunicado oficial, o clube informou que Blois foi dispensado de suas funções como treinador da equipe principal a partir desta segunda-feira, anunciando a nomeação de Samuel Gouthals para assumir o cargo de forma interina, com o auxílio de Rudy Mater, a partir do mesmo dia.

A decisão pela demissão veio apesar da ampla vitória na Copa, em um momento em que o Valenciennes busca superar seus resultados modestos no campeonato, já que o triunfo expressivo sobre o Habarcq não se refletiu no futuro da comissão técnica do time.

O Valenciennes ocupa a 15ª posição na tabela da terceira divisão francesa, após nove partidas, nas quais conquistou duas vitórias e dois empates contra cinco derrotas, marcando nove gols e sofrendo 14, chegando a oito pontos no início de uma temporada em que os resultados não corresponderam às expectativas.