Clube alemão pode oferecer uma saída para Timon Wellenreuther no Feyenoord

Timon Wellenreuther está na mira do VfL Wolfsburg, segundo o jornal De Telegraaf. O time recém-rebaixado da Bundesliga está buscando alternativas após não ter conseguido contratar o goleiro Tjark Ernst, do Hertha BSC, e quer oferecer a Wellenreuther uma saída do Feyenoord.

O time de Roterdã também entrou na disputa pela contratação de Ernst, que também está na mira do Celtic, do Borussia Mönchengladbach e do Wolfsburg.

O clube da Volkswagen estava perto de fechar acordo com Ernst, mas, com o rebaixamento do Wolfsburg para a 2. Bundesliga, parece que a negociação foi por água abaixo.

O Feyenoord já fez uma oferta pelo goleiro de 23 anos, mas, segundo o BILD, ela ficou abaixo de sua cláusula de rescisão de cinco milhões de euros.

No início desta semana, o site de torcedores FR12.nl já havia noticiado que Wellenreuther está buscando uma saída, após ter sido informado pela diretoria do clube que seu contrato não será renovado. Contra o Club Brugge (3 a 1), o alemão ainda defendeu o gol durante toda a partida.

Tanto o Feyenoord quanto Wellenreuther estão abertos a uma saída. O clube de Roterdã ainda deseja receber uma quantia pela transferência do goleiro e, por isso, precisará vendê-lo neste verão. Wellenreuther estaria se sentindo pouco valorizado e, por isso, está buscando uma mudança.

O Wolfsburg pode oferecer essa saída para ele. Fontes alemãs informaram ao De Telegraaf que o clube está de olho no goleiro, que joga no De Kuip desde 2023. Wellenreuther ainda tem contrato com o Feyenoord até meados de 2027.