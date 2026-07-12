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Timon WellenreutherImago
Sydney Jordan

Traduzido por

Clube alemão pode oferecer uma saída para Timon Wellenreuther no Feyenoord

Mercado da bola
T. Wellenreuther
Feyenoord
Eredivisie

Timon Wellenreuther está na mira do VfL Wolfsburg, segundo o jornal De Telegraaf. O time recém-rebaixado da Bundesliga está buscando alternativas após não ter conseguido contratar o goleiro Tjark Ernst, do Hertha BSC, e quer oferecer a Wellenreuther uma saída do Feyenoord.

O time de Roterdã também entrou na disputa pela contratação de Ernst, que também está na mira do Celtic, do Borussia Mönchengladbach e do Wolfsburg.

O clube da Volkswagen estava perto de fechar acordo com Ernst, mas, com o rebaixamento do Wolfsburg para a 2. Bundesliga, parece que a negociação foi por água abaixo.

O Feyenoord já fez uma oferta pelo goleiro de 23 anos, mas, segundo o BILD, ela ficou abaixo de sua cláusula de rescisão de cinco milhões de euros.

No início desta semana, o site de torcedores FR12.nl já havia noticiado que Wellenreuther está buscando uma saída, após ter sido informado pela diretoria do clube que seu contrato não será renovado. Contra o Club Brugge (3 a 1), o alemão ainda defendeu o gol durante toda a partida.

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Tanto o Feyenoord quanto Wellenreuther estão abertos a uma saída. O clube de Roterdã ainda deseja receber uma quantia pela transferência do goleiro e, por isso, precisará vendê-lo neste verão. Wellenreuther estaria se sentindo pouco valorizado e, por isso, está buscando uma mudança.

O Wolfsburg pode oferecer essa saída para ele. Fontes alemãs informaram ao De Telegraaf que o clube está de olho no goleiro, que joga no De Kuip desde 2023. Wellenreuther ainda tem contrato com o Feyenoord até meados de 2027.

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