O futuro de Michael Carrick no Manchester United está ameaçado, diante da queda nos resultados do time nesta temporada, mas uma cláusula especial no contrato do técnico inglês pode poupar a diretoria do Manchester United do pagamento de pesadas indenizações financeiras caso decida demiti-lo.

O jornal britânico The Sun informou que o Manchester United não precisará desembolsar quantias elevadas para se desfazer dos serviços de Carrick, de 45 anos, que se tornou candidato à saída antes da retomada das competições após o período de pausa para as datas Fifa.

O Manchester United vive uma situação difícil na Premier League, após cair para a zona de rebaixamento, apesar de ter conseguido reagir nos minutos finais do confronto contra o Aston Villa, no último domingo, arrancando um empate emocionante por 4 a 4.

Esse resultado não foi suficiente para acalmar os ânimos dentro do clube, especialmente porque o time conquistou apenas uma vitória nas primeiras 10 partidas da temporada, o que levou os dirigentes de Old Trafford a estudar uma mudança no comando técnico.

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Nesse contexto, Ben Jacobs, repórter da rede talkSPORT, revelou que o Manchester United pode economizar milhões de libras caso decida demitir Carrick, graças a uma cláusula contratual que permite romper o vínculo entre as partes após um ano.

Espera-se que Jason Wilcox, diretor de futebol do clube, e Omar Berrada, CEO, apresentem uma recomendação de mudança técnica durante a reunião com Sir Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United, na cidade de Mônaco, na terça-feira.

Enquanto crescem as especulações sobre o futuro de Carrick, o nome de Mauricio Pochettino surgiu como um dos principais candidatos a sucedê-lo, após o The Sun revelar com exclusividade que o técnico argentino não descarta um retorno à Premier League caso o Manchester United se movimente para contratá-lo.

Após o empate contra o Aston Villa, as ações de Pochettino no mercado das apostas deram um grande salto, com as chances de ele assumir o cargo caindo de 25 para 1 para 2 para 1, tornando-se o segundo candidato mais cotado a comandar o time.

O jornal afirmou que Pochettino, de 54 anos, está disposto a ouvir uma oferta da diretoria do Manchester United, caso se defina pela demissão de Carrick, o que abre a porta para seu retorno às disputas da Premier League.

O técnico argentino havia conduzido a seleção dos Estados Unidos às oitavas de final da Copa do Mundo, antes de sua caminhada terminar com a eliminação diante da Bélgica.

Pochettino, por sua vez, possui uma cláusula de rescisão em seu contrato, que pode ser acionada caso o Manchester United decida colocá-lo no topo de sua lista de alvos para assumir o comando técnico.

Vale lembrar que Carrick recebeu um contrato de dois anos, após ter conseguido levar o Manchester United à classificação para a Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, mas os resultados atuais colocaram seu futuro em risco.

O time está a apenas um ponto da última colocação na tabela da Premier League, um indicativo da dimensão da queda que vem sofrendo nesta temporada.

A pressão sobre Carrick aumentou depois que Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, fez duras críticas aos seus métodos táticos, durante uma entrevista polêmica concedida no mês passado.

As dificuldades do time se agravam com a persistente incapacidade de conquistar sua segunda vitória em casa nesta temporada, tornando o Manchester United o único clube da Premier League que conquistou apenas uma vitória até agora.