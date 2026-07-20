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Classificação da FIFA: Espanha lidera... Marrocos em sexto lugar... Salto do Egito... e queda da Tunísia e da Jordânia

Copa do Mundo
Egito
Marrocos
Tunísia
Argélia
Arábia Saudita
Iraque
Jordânia
Catar
Espanha
Argentina
Inglaterra
França
Egito
Marrocos
Tunísia
Argélia
Arábia Saudita
Iraque
Jordânia
Catar
Espanha
Argentina
England
França

Avanço saudita...

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou o novo ranking das seleções após o término da Copa do Mundo de 2026, que registrou mudanças nas cinco primeiras posições, enquanto as seleções árabes obtiveram resultados variados: o Marrocos manteve a sexta posição no ranking mundial, o Egito subiu cinco posições e ocupou a 24ª colocação, já que a Tunísia recuou 12 posições de uma só vez.

De acordo com o ranking oficial divulgado pela “FIFA” em seu site, a seleção espanhola alcançou o topo do ranking mundial pela primeira vez em anos, após conquistar o título da Copa do Mundo de 2026 com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, enquanto a Argentina recuou para o segundo lugar, depois de liderar o ranking antes do torneio.

A França manteve o terceiro lugar, apesar de ter ficado em quarto lugar no torneio após a derrota para a Inglaterra por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar, enquanto a Inglaterra subiu para o quarto lugar após alcançar seu melhor resultado na história da Copa do Mundo em 60 anos, chegando às semifinais e conquistando o terceiro lugar.

O Brasil recuou uma posição, ficando em quinto lugar, após sua eliminação decepcionante nas oitavas de final, enquanto o Marrocos subiu uma posição, ficando em sexto lugar, alcançando a melhor classificação de uma seleção árabe e africana na história do ranking da FIFA.

Marrocos na liderança

A seleção marroquina manteve a liderança entre as seleções árabes e africanas, após a forte participação dos “Leões do Atlante” na Copa do Mundo de 2026, quando chegaram às quartas de final antes de serem eliminados pela França.

O maior salto árabe

O Egito alcançou o maior salto entre as seleções árabes no novo ranking, subindo cinco posições de uma só vez para ocupar a 24ª posição mundial, a segunda entre as seleções árabes e a terceira entre as africanas (o Senegal ocupa a 18ª posição mundial), após sua forte participação na Copa do Mundo de 2026 e sua chegada às oitavas de final.

Os “Faraós” foram eliminados da competição pela Argentina por um placar polêmico de 3 a 2, em uma partida marcada por decisões arbitrais controversas; no entanto, o forte desempenho da seleção egípcia no torneio contribuiu para melhorar significativamente sua classificação.

A Argélia sobe uma posição

A Argélia recuou uma posição, ocupando agora o 29º lugar no ranking mundial, o terceiro lugar entre os países árabes e o quinto na África, continuando a melhorar seu desempenho no ranking internacional.

A seleção saudita subiu três posições, ocupando agora a 58ª posição no ranking mundial e a quarta entre os países árabes, enquanto a seleção tunisiana sofreu a maior queda entre os países árabes no novo ranking, caindo 12 posições de uma só vez, passando da 45ª para a 57ª posição mundial — um duro golpe para as “Águias de Cartago”.

A seleção do Catar recuou três posições, ocupando agora a 59ª posição mundial, seguida pela seleção iraquiana, que passou da 57ª para a 63ª posição. Já a seleção jordaniana sofreu um duro golpe no novo ranking, caindo dez posições de uma só vez para ocupar a 73ª posição mundial.

Classificação das seleções árabes

Marrocos: 6º no ranking mundial (1º entre os árabes)

Egito: 24º no mundo (2º entre os árabes)

Argélia: 29º no ranking mundial (3º entre os árabes)

Tunísia: 57º no mundo (4º entre os árabes)

Arábia Saudita: 58º no ranking mundial (5º entre os países árabes)

Catar: 59º no ranking mundial (6º no mundo árabe)

Iraque: 63º no ranking mundial (7º no ranking árabe)

Jordânia: 73º no ranking mundial (8º no ranking árabe)

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