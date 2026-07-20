Classificação da FIFA: Espanha lidera... Marrocos em sexto lugar... Salto do Egito... e queda da Tunísia e da Jordânia

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou o novo ranking das seleções após o término da Copa do Mundo de 2026, que registrou mudanças nas cinco primeiras posições, enquanto as seleções árabes obtiveram resultados variados: o Marrocos manteve a sexta posição no ranking mundial, o Egito subiu cinco posições e ocupou a 24ª colocação, já que a Tunísia recuou 12 posições de uma só vez.

De acordo com o ranking oficial divulgado pela “FIFA” em seu site, a seleção espanhola alcançou o topo do ranking mundial pela primeira vez em anos, após conquistar o título da Copa do Mundo de 2026 com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, enquanto a Argentina recuou para o segundo lugar, depois de liderar o ranking antes do torneio.

A França manteve o terceiro lugar, apesar de ter ficado em quarto lugar no torneio após a derrota para a Inglaterra por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar, enquanto a Inglaterra subiu para o quarto lugar após alcançar seu melhor resultado na história da Copa do Mundo em 60 anos, chegando às semifinais e conquistando o terceiro lugar.

O Brasil recuou uma posição, ficando em quinto lugar, após sua eliminação decepcionante nas oitavas de final, enquanto o Marrocos subiu uma posição, ficando em sexto lugar, alcançando a melhor classificação de uma seleção árabe e africana na história do ranking da FIFA.

Marrocos na liderança

A seleção marroquina manteve a liderança entre as seleções árabes e africanas, após a forte participação dos “Leões do Atlante” na Copa do Mundo de 2026, quando chegaram às quartas de final antes de serem eliminados pela França.

O maior salto árabe

O Egito alcançou o maior salto entre as seleções árabes no novo ranking, subindo cinco posições de uma só vez para ocupar a 24ª posição mundial, a segunda entre as seleções árabes e a terceira entre as africanas (o Senegal ocupa a 18ª posição mundial), após sua forte participação na Copa do Mundo de 2026 e sua chegada às oitavas de final.

Os “Faraós” foram eliminados da competição pela Argentina por um placar polêmico de 3 a 2, em uma partida marcada por decisões arbitrais controversas; no entanto, o forte desempenho da seleção egípcia no torneio contribuiu para melhorar significativamente sua classificação.

A Argélia sobe uma posição

A Argélia recuou uma posição, ocupando agora o 29º lugar no ranking mundial, o terceiro lugar entre os países árabes e o quinto na África, continuando a melhorar seu desempenho no ranking internacional.

A seleção saudita subiu três posições, ocupando agora a 58ª posição no ranking mundial e a quarta entre os países árabes, enquanto a seleção tunisiana sofreu a maior queda entre os países árabes no novo ranking, caindo 12 posições de uma só vez, passando da 45ª para a 57ª posição mundial — um duro golpe para as “Águias de Cartago”.

A seleção do Catar recuou três posições, ocupando agora a 59ª posição mundial, seguida pela seleção iraquiana, que passou da 57ª para a 63ª posição. Já a seleção jordaniana sofreu um duro golpe no novo ranking, caindo dez posições de uma só vez para ocupar a 73ª posição mundial.

Classificação das seleções árabes

Marrocos: 6º no ranking mundial (1º entre os árabes)

Egito: 24º no mundo (2º entre os árabes)

Argélia: 29º no ranking mundial (3º entre os árabes)

Tunísia: 57º no mundo (4º entre os árabes)

Arábia Saudita: 58º no ranking mundial (5º entre os países árabes)

Catar: 59º no ranking mundial (6º no mundo árabe)

Iraque: 63º no ranking mundial (7º no ranking árabe)

Jordânia: 73º no ranking mundial (8º no ranking árabe)