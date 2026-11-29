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As contas para o clássico de Jeddah começaram cedo nos bastidores de Al-Ittihad e Al-Ahli, antes do aguardado confronto entre as equipes no dia 11 de dezembro, pela 15ª rodada da Roshn Saudi League. Quatro jogadores estão ameaçados de desfalcar o clássico por acúmulo de cartões amarelos.

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A 14ª rodada coloca os quatro jogadores diante de um difícil teste disciplinar: cada um deles precisa evitar um novo cartão na próxima partida do seu time para não chegar ao quarto amarelo, que significa suspensão de um jogo. Isso o tiraria do aguardado clássico no Estádio Alinma, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jeddah.

A importância do confronto não se limita ao apelo junto à torcida e ao peso esportivo. O jogo acontece também em um momento delicado da temporada, o que faz da perda de qualquer peça importante antes dele um possível golpe nos planos das duas comissões técnicas, sobretudo porque os jogadores ameaçados atuam em posições diferentes nos dois times.

Dion Lopy em perigo, e trio do Al-Ahli ameaçado

A lista dos jogadores ameaçados de suspensão, segundo as estatísticas do site da Liga Saudita de Futebol Profissional, inclui o senegalês Dion Lopy, do Al-Ittihad, e o trio do Al-Ahli formado pelo senegalês Valentin Atangana, Ziyad Al-Johani e Saad Balobaid.

Lopy recebeu três cartões amarelos na atual temporada, nos jogos do Al-Ittihad contra Al-Fateh, Al-Nassr e Al-Hilal, pela quarta, quinta e oitava rodadas. Assim, precisa evitar ser advertido diante do Al-Khaleej na próxima rodada se quiser enfrentar o Al-Ahli.

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No lado do Al-Ahli, Atangana está na mesma situação, depois de receber três amarelos nos jogos contra Al-Diriyah, Al-Qadsiah e Al-Fateh. Já Ziyad Al-Johani foi advertido contra o Abha, na segunda rodada, contra o Al-Nassr, na partida adiada da nona rodada, e depois contra o Al-Taawoun, pela 13ª rodada.

Saad Balobaid, por sua vez, recebeu o primeiro amarelo contra o Al-Riyadh, na quinta rodada, e levou mais dois nos dois últimos jogos, contra Al-Nassr e Al-Taawoun. Com isso, ele também está a um cartão da suspensão.

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A lista inclui ainda Hassan Kadesh, zagueiro do Al-Ittihad, que tem três cartões amarelos. No entanto, há dúvidas sobre sua presença na próxima rodada por causa de uma lesão, o que torna sua situação diferente da dos demais.

Al-Khaleej e Al-Faisaly: parada decisiva antes do clássico

Os dois próximos jogos vão definir o destino dos quatro jogadores antes do aguardado clássico. O Al-Khaleej recebe o Al-Taawoun na sexta-feira, no Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, enquanto o Al-Ahli enfrenta o Al-Faisaly no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah.

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Entre a vontade de somar pontos e a necessidade de estar à disposição para o clássico, os jogadores ameaçados terão de equilibrar a entrega em campo com o cuidado para não arriscar um novo cartão.

A 14ª rodada pode se tornar uma etapa importante na preparação das duas equipes para o clássico, não só pelos resultados das partidas, mas também por definir quais nomes estarão à disposição dos treinadores em um confronto de importância especial para as torcidas de Al-Ittihad e Al-Ahli.