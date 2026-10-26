Clássico de Istambul, Osimhen é ilegal: 2 a 1 sobre o Fenerbahçe, e o Galatasaray abre vantagem

O clássico de Istambul aconteceu nesta noite, às 19h30, em um duelo repleto de ex-jogadores da Serie A. O Galatasaray derrotou o rival da cidade, o Fenerbahce, no clássico mais acirrado da Turquia, que também teve a participação de vários nomes conhecidos do futebol italiano. A partida, válida pela nona rodada da Süper Lig e disputada no RAMS Park, em Istambul, terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 1, graças aos dois gols de um Osimhen inspirado, que tornaram insuficiente o gol de Kahveci no fim.





Foi o oitavo gol do nigeriano ex-Napoli, artilheiro da Supe Lig. Os donos da casa chegaram a 22 pontos nas nove primeiras rodadas, à frente do surpreendente Amedspor, enquanto os visitantes permaneceram com 16.



