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Wessel Antes

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Claridade para Memphis Depay: este técnico de sucesso deve ajudá-lo a chegar à Copa do Mundo

Mercado da bola
Holanda
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M. Depay

Fernando Diniz é o novo técnico de Memphis Depay no Corinthians. O brasileiro de 52 anos assume o cargo de Dorival Júnior, que foi demitido no último fim de semana.

Diniz terá um papel importante no futebol holandês rumo à Copa do Mundo, já que será ele quem decidirá o tempo de jogo de Memphis.

Durante a última convocação para os jogos internacionais, Ronald Koeman deixou claro que Memphis precisa se esforçar nos últimos meses antes do prestigioso torneio final.

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Sob o comando de Diniz, Memphis precisa recuperar o ritmo de jogo e entrar em forma, para que possa ser útil à seleção holandesa no próximo verão. Se isso não acontecer, é bem possível que Koeman o deixe de fora.

O nome de Diniz é especialmente conhecido na América do Sul. Isso se deve principalmente ao seu período de sucesso como técnico do Fluminense, entre 2022 e 2024. Ele levou o clube ao título do Campeonato Carioca e venceu a Copa Libertadores contra o Boca Juniors.

Nesse intervalo, Diniz foi técnico interino da seleção brasileira. Agora, ele precisa levar o Corinthians para cima após um início de temporada dramático.

Memphis e companhia estão atualmente apenas uma posição acima da zona de rebaixamento e, por isso, o técnico Dorival Júnior (63) foi demitido.

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