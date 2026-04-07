Clareza sobre uma possível transferência de peso: é aqui que Rodri vai jogar na próxima temporada

Já há clareza sobre o futuro esportivo de Rodri. Fabrizio Romano revela, em uma atualização detalhada no YouTube, quais são as perspectivas do capitão do Manchester City, que está na mira do Real Madrid.

Segundo Romano, há já algum tempo que está pronta uma nova proposta de contrato para o espanhol de 29 anos, cujo contrato vai até meados de 2027. O Manchester City deseja muito mantê-lo por mais tempo e, para isso, fez uma oferta muito lucrativa. A diretoria do clube está confiante de que Rodri acabará por ser convencido a renovar.

Ao mesmo tempo, a situação ainda não está totalmente decidida, pois o próprio Rodri precisa tomar a decisão. O meio-campista está avaliando vários fatores, como seu futuro esportivo, a família e um possível retorno à Espanha. O meio-campista está, portanto, diante de uma escolha importante em sua carreira.

O que, no entanto, está certo é a postura do Manchester City em relação aos clubes interessados. Os ingleses não estão dispostos a deixar Rodri sair neste verão por uma quantia relativamente baixa. Mesmo que ele não renove o contrato, o clube mantém essa posição. Rodri, portanto, continuará vestindo a camisa azul do City na próxima temporada, de qualquer forma. Uma transferência de grande porte para o Real Madrid, assim, ainda terá que esperar mais um ano.

Romano enfatiza que o City prefere continuar mais uma temporada com Rodri do que vendê-lo por um valor de, digamos, dez a vinte milhões de euros. A postura do Manchester City é clara: renovar ou ficar até o fim do contrato. Neste último caso, ele só poderá sair sem custo de transferência no verão de 2027.

Do lado do Real Madrid, há de fato interesse, mas também foram estabelecidos limites claros. O gigante espanhol vê Rodri como uma opção interessante, mas não quer pagar uma quantia exorbitante. Uma transferência só é negociável por um preço “normal” ou se ele puder ser contratado gratuitamente mais tarde.

Essa postura de ambos os clubes torna uma transferência neste verão extremamente improvável. O Manchester City pede o preço máximo, enquanto o Real Madrid não tem intenção de pagá-lo. Por isso, uma saída neste verão está praticamente descartada.

Anteriormente, o próprio Rodri indicou estar aberto a um retorno à Espanha. O craque do Manchester City considera que “não se pode recusar os melhores clubes do mundo”.