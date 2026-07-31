No podcast Kick-off, do De Telegraaf, Mike Verweij revela o preço pedido pelo RB Leipzig por Lutsharel Geertruida. No início desta semana, veio à tona que o PSV havia procurado oficialmente os alemães, mas o Feyenoord também passou a analisar de repente as possibilidades.

O Leipzig pede um valor alto pelo jogador de Roterdã, que foi contratado junto ao Feyenoord em 2024. O clube de Eindhoven quer reservar dinheiro para reforços na defesa, o que fez com que Myron Boadu acabasse não recebendo uma proposta de contrato.

"O PSV, é claro, já tem Alassane Pléa, Ricardo Pepi e Guus Til no ataque", explica Verweij. "Em Eindhoven, Geertruida é citado de forma bem enfática como reforço para a defesa", confirma.

O jornalista conta em seguida que o colega Jeroen Kapteijns sabe mais sobre a situação do defensor. "A chegada dele ainda parece distante, porque o PSV prefere contratá-lo por empréstimo, enquanto o Leipzig pede um valor de 20 milhões de euros."

Verweij ressalta que uma transferência ainda não é iminente neste momento. "Mais adiante na janela de transferências, isso ainda pode acontecer, mas não acho que seja fechado hoje."

Geertruida foi emprestado ao Sunderland na temporada passada, e o clube decidiu não exercer a opção de compra. No Leipzig, ele não parece fazer parte dos planos e está liberado para procurar outro clube.

O Eindhovens Dagblad informou que o clube de Eindhoven já teria chegado a um acordo pessoal com o internacional da seleção holandesa, mas que ainda não há acordo com o clube alemão. Enquanto isso, o Feyenoord também, segundo o Feyenoord Transfermarkt, tomou conhecimento da situação e procurou o entorno de Geertruida.