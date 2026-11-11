Clarence Seedorf enfrenta grandes problemas no Corinthians após apenas um mês

Clarence Seedorf e Memphis Depay novamente não receberam seus pagamentos do Corinthians, segundo diversos veículos da imprensa brasileira. O clube perdeu o prazo para pagamento no último sábado.

Não é a primeira vez que o Corinthians deixa de pagar os salários dos jogadores. Memphis já teve de esperar pelo pagamento muitas outras vezes e, recentemente, precisou até chegar a um acordo sobre os valores em atraso.

Agora, o clube voltou a descumprir os acordos. Seedorf, que está no comando do Corinthians desde o início de outubro, não recebeu seu primeiro salário.

Além dos salários, o clube acumula três meses de atraso no pagamento dos direitos de imagem a parte do elenco. Também há pagamentos pendentes relativos a bônus e premiações por partidas disputadas no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores de 2026.

No último verão, o clube também descumpriu prazos de pagamento em transferências de jogadores, o que levou a FIFA a impor uma proibição de contratar jogadores e uma multa de um milhão de euros.

O clube pagou um quarto da multa da FIFA, mas ainda está longe de resolver todos os problemas pendentes.

Em campo, a situação do Corinthians também não é muito melhor. O clube de Seedorf ocupa agora a 17ª posição no campeonato, abaixo da temida linha de rebaixamento.