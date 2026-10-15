Clarence Seedorf deixa a KNVB com efeito imediato

Clarence Seedorf deixa com efeito imediato o Conselho de Supervisão da KNVB. A federação holandesa de futebol anunciou a decisão na noite desta quinta-feira, por meio de seus canais oficiais. O motivo é a contratação de Seedorf como técnico do Corinthians, do Brasil.

A KNVB informou que Seedorf e o Conselho de Supervisão tiveram uma longa conversa nesta quinta-feira sobre as possíveis consequências do novo trabalho como técnico para sua função de conselheiro responsável pelo futebol profissional na federação.

Ao fim, levando também em conta essa conversa, Seedorf decidiu deixar o cargo de conselheiro com efeito imediato. Ele atuava na KNVB desde 2023.

Frank Paauw, presidente do Conselho de Supervisão, afirmou: "Nos últimos dias, conversamos de forma aberta e construtiva sobre sua nova função e a possibilidade de conciliá-la com seu papel de conselheiro na KNVB. Analisamos cuidadosamente todos os prós e contras."

"Respeitamos sua decisão e valorizamos a maneira responsável como ele lidou com a situação. Agradecemos seu envolvimento e sua dedicação ao futebol holandês e desejamos muito sucesso neste novo desafio."

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O Corinthians surpreendeu no domingo com a chegada de Seedorf. O ex-meio-campista terá a missão de afastar o clube de Memphis Depay e Zakaria Labyad do risco de rebaixamento.

Atualmente, o Corinthians está pouco acima da zona de rebaixamento. Depois de perder os últimos oito jogos, o Timão caiu bastante na tabela.