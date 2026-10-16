Salem Al-Dawsari, capitão do Al Hilal, e Firas Al-Buraikan, atacante do Al Ahli, devolveram ao futebol saudita o domínio sobre os prêmios de melhor do continente asiático, após 21 anos.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou nesta sexta-feira a indicação de três jogadores à lista final do prêmio de melhor jogador da Ásia em 2026: Al-Dawsari e Al-Buraikan, além do goleiro iraniano Alireza Beiranvand.

Segundo o jornal saudita "Arriyadiyah", esta é a terceira vez que dois jogadores sauditas são indicados ao prêmio de melhor jogador da Ásia, depois de 1996 e 2005.

O jornal explicou que o atacante Youssef Al-Thunayan e o goleiro Mohammed Al-Deayea foram indicados ao prêmio de melhor jogador da Ásia em 1996, ao lado dos iranianos Khodadad Azizi e Ali Daei, e do sul-coreano Ko Jeong-won.

Apesar da indicação de jogadores sauditas, quem conquistou o prêmio foi o iraniano Khodadad Azizi, após liderar a seleção de seu país à classificação para as semifinais da Copa da Ásia de 1996, torneio no qual a Arábia Saudita foi campeã.

A segunda vez foi em 2005, quando os sauditas Sami Al-Jaber, ídolo do Al Hilal, e Hamad Al-Montashari, estrela do Al Ittihad, foram indicados ao prêmio de melhor jogador da Ásia, ao lado do uzbeque Maksim Shatskikh.

No entanto, o nome de Sami Al-Jaber foi retirado da lista final 24 horas antes da cerimônia de encerramento, por não poder comparecer, e Hamad Al-Montashari acabou levando o prêmio.

Vale lembrar que a cerimônia da atual edição dos prêmios de melhores da Ásia será realizada no dia 19 de novembro, na capital tailandesa, Bangcoc.